Гуморист Сергій Вавілов мобілізувався до війська. Про це повідомив його колега Василь Байдак у подкасті "СучЦукрМуз", передає Show 24.

До теми Даніель Салем зізнався, чи залишиться військовим після завершення війни

Василь Байдак розповів, де зараз учасники гурту "Горобчик", що переміг у телешоу "Ліга сміху". Виявилося, що один з чоловіків служить.

Сергій Вавілов, оплески йому, мобілізувався. Він мобілізований і зараз служить,

– розповів Василь Байдак.



Сергій Вавілов / Фото з інстаграму Сергія Вавілова

Раніше Сергій Вавілов активно підтримував військо. Він збирав кошти на потреби ЗСУ та брав участь в акціях на підтримку військовополонених. Наразі гуморист не коментував свою мобілізацію.

Хто ще з зірок нещодавно долучився до війська