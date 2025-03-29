Учасник "Ветеранів космічних військ" вперше показався у кадрі після крововиливу в мозок
- Олександр Венедчук з "Ветеранів космічних військ" вперше з'явився в ефірі після перенесеного крововиливу в мозок та складної операції.
- Венедчук проходив реабілітацію і найближчим часом має пройти обстеження, чи зможе він повернутись до концертної діяльності.
Український гуморист Олександр Венедчук переніс крововилив у мозок і складну операцію. Вперше після відновлення він з'явився в ефірі.
Учасник команди "Ветеранів космічних військ" та зірка "Ліги сміху" Олександр Венедчук (більш відомий як Веня) вперше з'явився перед камерами. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм гумористів.
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"Ветерани космічних військ" у повному складі з'явилися у їхній програмі "Вечірня передача".
Після тривалої відсутності, спричиненої крововиливом в мозок та процесу відновлення після складної операції, пан Веня повернувся в кадр. Це була його особиста ініціатива, яку всі підтримали,
– поділився Артем Дамницький.
Гуморист зазначив, що Олександр найближчим часом має пройти обстеження, за яким лікарі дадуть нові висновки. Тоді буде відомо, чи можна йому повноцінно повертатися у концертні й знімальні процеси. Наразі ж зроблений перший крок – знімання у прямому ефірі. Учасники команди подякували фанам за підтримку.
Веня вперше з'явився у кадрі після крововиливу: відео
Що цьому передувало
Олександр Венедчук кілька місяців тому повідомив, що наприкінці січня у нього стався крововилив у мозок. Лікарі вирішили робити термінову операцію, бо ще один такий приступ міг бути загрозою для його життя. Гумористові видалили 20% черепної коробки.
Відтоді Веня проходив реабілітацію та відновлювався.