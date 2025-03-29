Народний артист України Іво Бобул став жертвою шахраїв. Про це пише Show 24 з посиланням на його фейсбук-сторінку.

До слова Страшна несправедливість, – народний артист Іво Бобул різко висловився про свою пенсію

Виконавець поширив відео, створене з допомогою штучного інтелекту. У ньому артиста назвали "невиліковно хворим" і повідомили, начебто його госпіталізували просто зі сцени та діагностували цукровий діабет другого типу.

На наступних кадрах шахраї показали діпфейк з Іво Бобулом, де артист начебто хвалить ліки проти діабету.

Іво Бобул емоційно відреагував на брехню про нього. Артист запевнив, що з його здоров'ям все гаразд, а на подібних дописах наживаються аферисти.

Я шокований! Як можна таке зробити? Ще й інтерв'ю взяти, яке було з іншої програми й підробити голос. Жодного сорому та совісті. Що за люди? Слава Господу, у мене все нормально! Не вірте цим ідіотам, це фейк, хтось заробляє, мабуть,

– написав співак.

Раніше Іво Бобул поскаржився на розмір своєї пенсії. Співак зізнався, що йому соромно озвучувати цю суму публічно. На думку артиста, у порівнянні з виплатами держслужбовців, його пенсія – "страшна несправедливість".