Олександр Венедчук, якого більше знають як Веня, – зірка "Ліги сміху" та учасник команди "Ветерани космічних військ", пише 24 Канал. На своїй сторінці в інстаграмі він розповів, куди зник останнім часом.
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Гуморист розповів, що наприкінці січня у нього стався крововилив у мозок. Лікарі вирішили робити термінову операцію.
31-го січня у мене відбувся крововилив у мозок, який почав провокувати втрату свідомості й дуже сильні та затяжні судоми всього тіла. Нейрохірургами було прийняте термінове рішення вести мене в операційну, бо наступний приступ я не переживу. Я живий, крові більше немає, судом немає, але немає і 20% черепної коробки,
– повідомив Веня.
Олександр розповів, що зараз проходить реабілітацію. Він не зможе брати участь у зйомках нових випусків на ютубі "Ветеранів космічних військ" близько двох місяців. Але комік пообіцяв, що розповість про все детальніше на "вечірній передачі" (одне з шоу на їхньому каналі).
Олександр Венедчук / Фото з інстаграму гумориста
Гуморист подякував за підтримку й порадів, що зміг самостійно написати цей допис. Олександра підтримують зіркові друзі та колеги у коментарях під дописом і бажають якнайшвидшого одужання.
- Анатолій Анатоліч: "Друже, скорішого повернення. Одужуй!";
- Світлана Тарабарова: "Обіймаємо міцно всією родиною!Відновлюйся, будь ласка";
- Маша Єфросиніна: "Обіймаю тебе! Куди нести мандаринки?";
- Влад Шевченко: "Боже, яка жесть. Сашо, тримайся! Бажаю тобі якнайшвидшого відновлення";
- Саша Степаненко: "Брате, якнайшвидшого одужання. Життя цікава штука. За тебе молиться багато людей, та і ти дядько крепкий, все подужаєш. Любимо тебе";
- Женя Янович: "Сашко, нехай все буде добре! Обійняв";
- OTOY: "Друже, бережи себе. Нехай все завершиться якнайшвидше, а якщо потрібна допомога — дай знати"
Коментарі також залишили MELOVIN, Аміль Насіров, Віталій Гордієнко, Роман Міщеряков, Олеся Жураківська, Катя Нікітіна, Юля Левченко, Сергій Лиховида та інші.