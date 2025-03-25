Актор Богдан Буйлук оголосив про розставання з колегою Тетяною Зловою
- Богдан Буйлук оголосив про розставання з Тетяною Зловою після півтора року стосунків.
- Пара розійшлась у повазі та вдячності одне до одного.
Богдан Буйлук повідомив про розставання з коханою. Акторам серіалу "Ніхто не ідеальний" не вдалося зберегти стосунки.
Богдан Буйлук і Тетяна Злова почали зустрічатися на початку знімань серіалу "Ніхто не ідеальний". Про це актор розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк, пише Show 24.
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"Таня на зніманнях поводилась досить скрито, вона працювала. Потім раз ми з нею поговорили, два, і якось після зміни ми пішли прогулятися набережною. Ми говорили, і вона якось так усміхнулася по-дитячому. І я побачив ту дитину, прекрасну, чудову. І в цю дитину я закохався", – розповів актор про початок їхніх стосунків.
Романтичні стосунки пари тривали близько півтора року. Нещодавно вони розійшлися. За словами Богдана, між ними залишилась вдячність та повага.
Ми з Танею були разом півтора року. Це зовсім нещодавно сталося. Ми з повагою, вдячністю, турботою вирішили, що, можливо, краще піти окремо,
– повідомив Богдан Буйлук.
Богдан Буйлук і Тетяна Злова / Фото з інстаграму актора
З якою іншою відомою акторкою був роман у Буйлука
Богдан Буйлук також мав службовий роман з акторкою Іриною Гришак. Разом вони знімалися у серіалі "Затемнення".
Думали, що це переросте у щось велике. Розійшлись, бо окрім почуттів є багато інших факторів і потреб. Багато поглядів на майбутнє,
– поділився актор.
Богдан зізнався, що пара розбіглась на місяць, а згодом знову пробувала побудувати стосунки, але й вдруге цього зробити не вийшло.