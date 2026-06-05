Зірка "Тихої Нави" відверто розповіла про боротьбу з депресією та психіатричну лікарню

Акторка Анастасія Пустовіт відкрито розповіла про боротьбу з депресією. Вона зізналась, як лікувалась у психіатричній клініці та чи поборола хворобу.

Зірка серіалу "Тиха Нава" поділилась досвідом в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Вона розповіла, що під час війни її стан різко загострився та поєднався з виснаженням.

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Анастасія Пустовіт, що її підкосило не так навантаження чи запити військових, як до волонтерки. А кількість втрат, навіть якщо вона особисто не знала бійців, що загинули на фронті. У певний момент акторка перестала відчувати будь-які емоції.

У якийсь момент ти просто не встаєш, бо в тебе немає сил витримувати нічого. Ти хочеш лежати і тобі весь час боляче. І ти не здатен зробити мінімальну роботу. А ця хвороба говорить з тобою дуже жорстоко: "Ти ніколи не вилізеш з цього, ти назавжди будеш такою, ти тягар для інших, нікому ти не потрібна",

– зізналась акторка.

За словами Анастасії, потік подібних думок не зупиняється. І з часом приходять суїцидальні наміри. У цей період акторка зрозуміла, що настав час просити про допомогу. Вона звернулась до батьків, коханої людини, також пішла до психіатра. Їй порекомендували на 2 тижні лягти у психіатричну лікарню.

"У тебе є законне право 2 тижні ні про що не думати, не йти в театр, не допомагати. Дуже складно зупинити себе, впоратися з почуттям провини... Або я помру, або я дам собі право жити далі. У мене немає іншого виходу", – пригадувала Пустовіт.

Інтерв'ю з Анастасією Пустовіт: дивіться відео онлайн

Акторка зізналась, що тема ментального здоров'я в Україні досі стигматизована. Люди бояться розповідати про розлади публічно. Через депресію вона втрачала проєкти, адже колеги припиняли з нею співпрацю.

Складніше потім повертатися в професію, коли всі на тебе дивляться як на пришелепкувату… Майже ніхто із моїх колег не говорить про психічні розлади, не зізнається, бо це ж ти покажеш себе слабким. Так, я слабка, неврівноважена, нездатна, а ще – я перемогла! А ще я це вилікувала, а ще я зробила три закордонних проєкти за два місяці, а ще я зіграла виставу, а ще я отримала орден, – наголосила Анастасія Пустовіт.

Нагадаємо, Анастасія Пустовіт – активно волонтерить з початку повномасштабної війни. У березні цього року Володимир Зеленський нагородив її орденом "За заслуги" III ступеня.