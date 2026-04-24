5 українських зірок, які ніколи не були в шлюбі

Хто з українських зірок ніколи не одружувався?

Ектор Хіменес-Браво

53-річний шеф-кухар та ведучий проєкту "МастерШеф" жодного разу не був одружений. У 2025 році він сам опублікував скриншот із Дії, де в графі сімейний стан зазначено "неодружений", та пожартував, що шукає "файну україночку".



Скриншот сертифікату Ектора Хіменеса-Браво / Фото з інстаграму кухаря

Хоча особисте життя Ектора завжди було оповите чутками, відомо про його тривалий роман із канадійкою Керолайн, який закінчився через переїзд кухаря до України. Згодом були стосунки з українкою Анною Тягун, але публічність і плітки зруйнували їх у 2017 році. Після цього він ретельно приховував своїх обраниць. Останній відомий роман із загадковою брюнеткою, якій він влаштовував романтичні сюрпризи у стилі французького пікніка, також завершився. Ектор зізнавався, що шалений темп роботи та небажання виносити почуття на публіку часто стають на заваді створенню сім'ї. Втім, він не втрачає надії зустріти ту саму українку, яка зрозуміє його ритм життя.

Злата Огнєвіч

40-річна співачка Злата Огнєвіч ніколи не була заміжня і, схоже, свідомо уникає цієї теми у публічній площині. Вона була героїнею шоу "Холостячка", але й після проєкту не поспішила до РАЦСу. Злата ретельно оберігає свій особистий простір і неодноразово досить різко відповідала на запитання журналістів про відсутність шлюбу, закликаючи не лізти в душу. Артистка неодноразово наголошувала, що для неї на першому місці зараз творчість, саморозвиток та внутрішня гармонія, і вона не збирається підлаштовуватися під суспільні стереотипи про "годинник, що цокає". Її позиція залишається незмінною: на все свій час, а справжнє щастя не потребує гучних афіш.

Даша Астаф'єва

Колишня солістка гурту NikitA, модель та волонтерка Даша Астаф'єва вже кілька років перебуває у щасливих стосунках із таємним коханим, але офіційно під вінець не поспішає. І справа зовсім не в сумнівах щодо партнера. Даша зайняла чітку громадянську позицію: весілля та гучні святкування вона вважає недоречними під час повномасштабної війни.

В інтерв'ю 2025 року для ютуб-каналу Natalia Borok вона відповіла хейтерам, які постійно питають "Коли заміж?".

Я хочу жити своє життя вільне і сама вирішувати, що і коли станеться. Зараз війна. Мені особисто зараз важко. Хочу дочекатися миру в нашій країні,

– сказала Даша.

Артистка зізналася, що переживає внутрішню травму і зараз фокусується на волонтерстві та роботі над собою, відкладаючи шлюб до переможних, мирних часів.

Макс Барських

36-річний співак Макс Барських, чиє особисте життя завжди було об'єктом пильної уваги фанатів, ніколи не був одружений. Хоча його бурхливі романи часто обговорювалися в пресі (найвідоміший зі Світланою Лободою), до офіційного оформлення стосунків справа так і не дійшла. Сам артист неодноразово давав зрозуміти, що його головною пристрастю залишається музика. Барських веде доволі закритий спосіб життя і рідко коментує свої романтичні стосунки, щоразу лише підігріваючи інтерес до свого статусу завидного холостяка. Він продовжує експериментувати зі звучанням, випускати альбоми та збирати аншлаги, залишаючи питання шлюбу десь за лаштунками.

Андрій Данилко

Творець легендарного образу Вєрки Сердючки, 52-річний Андрій Данилко не лише ніколи не був у шлюбі, а й у своїх рідкісних відвертих інтерв'ю чітко дав зрозуміти, що це – його свідомий вибір.

Андрій в інтерв'ю для ютуб-каналу BBC News зізнавався, що ще з дитинства відчував що роль чоловіка та батька "не для нього". Він наголошував, що не відчуває в цьому жодної потреби, і йому це "просто не дано". На відміну від багатьох публічних персон, які приховують сім'ю, Данилко відкрито визнає, що його життя повністю присвячене творчості, сцені та його альтер-его Вєрці Сердючці. Він не страждає від самотності, а навпаки, знаходить у ній свободу для мистецтва, що робить його унікальним прикладом у світі, де шлюб часто нав'язується як обов'язкова соціальна норма.