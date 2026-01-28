7 українських зірок, які зраджували своїм коханим

Усе частіше у публічному просторі відомі люди говорять про свої стосунки. Ба більше, у центрі уваги опиняються теми зрад, навіть якщо це було дуже давно.

Кожен називає свої причини, чому так сталось, але мало кому вдалось загоїти рани від зради другій половинці. 24 Канал розповість, хто з українських зірок наважився на зраду.

Хто з українських зірок зраджував коханим?

Ольга Сумська

Першим чоловіком акторки був Євген Паперний. У подружжя народилась донька, яка зараз живе у Росії. У той час Ольга познайомилась з Віталієм Борисюком. Якось Євген знайшов у сумочці дружини фото іншого чоловіка.

Коли Віталік мене вперше запросив до себе додому і все вже відбулося, він показував мені сімейні альбоми. Я побачила його фотокартку, кажу: "Подаруй мені" і поклала собі у сумочку. Чого я не витягла це фото? … Що ви думаєте. Одного разу Женя якось знайшов це фото і так: "Це що таке? Я не зрозумів! Значить так!..." І все,

– розповіла про свою зраду Сумська.

У шлюбі з Борисюком жінка перебуває майже 30 років.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото з інстаграму зірки

Олександр Степаненко

Учасник проєкту "Ліга сміху" зрадив вагітну дружину 12 років тому. Чоловік сам розповів про це коханій і запевняє, що дуже шкодує, що допустив такий розвиток подій. Та все ж невірність Олександра підкосила рівень довіри жінки.

На початку стосунків я поводив себе не дуже, я зраджував. І вона дізналася про це, коли була вагітна. Дуже шкодую. Вона мене дуже любила. А я зірвався з ланцюга. Зараз розумію, що дуже погано вчинив. Це вплинуло на наші стосунки,

– відверто розповідав Олександр.

Олександр Степаненко з дружиною Настею / Фото з інстаграму

Юрій Нікітін

Наприкінці 90-х років Юрій познайомився з Ольгою Горбачовою. Чоловік побачив жінку на "Таврійських іграх" й закохався. Згодом співачка народила доньку Поліну, однак пара одружилась за декілька років після народження дівчинки.

Та шлюб протривав всього два роки, адже Горбачова дізналась, що Юрій зрадив їй зі своєю співробітницею.

Це був дуже сильний фізичний біль, тому що Юра стояв у мене на такому п'єдесталі. Я його ідеалізувала. Тому я не була готова навіть до такої вірогідності. Зрада – це помилка, але виходити з неї можна по-різному. Юра виявився слабким у цьому плані,

– пояснила Ольга.

Співачка таки пробачила чоловіку, але через два роки. Вдруге пара одружилась у 2016 році, та наприкінці липня 2025 вони знову розлучились. Це було рішення Горбачової.

Юрій Нікітін й Ольга Горбачова / Фото з інстаграму Ольги

Христина Соловій

Упродовж 2022 – 2023 років співачка була у романтичних стосунках із письменником і лідером групи "Жадан і Собаки" – Сергієм Жаданом. Та згодом Христина повідомила, що вони розійшлись, бо їй сподобався інший чоловік, з яким вона зрадила Сергію.

Христина Соловій та Сергій Жадан / Скриншот з відео

Сергій Бабкін

У 2007 році музикант познайомився зі Сніжаною, яка прийшла влаштовуватись до "Театру 19". За рік пара обвінчалась, а ще за рік офіційно зареєструвала шлюб. За роки спільного життя у пари народилось двоє спільних дітей.

Та у 2021 році подружжя шокувало публіку зізнанням, що Бабкін зрадив дружині більше, ніж 100 разів. Сама Сніжана запевнила – вона пробачила чоловіку, а сам артист заявив, що йому вже вдалось позбутись цієї звички.

Сергій та Сніжана Бабкіни / Фото з інстаграму музиканта

Макс Леонов

Переможець "Танців із зірками" приблизно 9 років тому закрутив інтрижку з жінкою, яка працювала в одній із київських танцювальних шкіл. Коли його цивільна дружина Юлія дізналась про це, то відбулась серйозна сварка. Однак вона таки вирішила дати Леонову другий шанс.

Та на початку 2024 року пара розійшлась.

Макс Леонов із колишньою дружиною / Фото з фейсбуку танцівника

Володимир Шумко

Гуморист не приховує свого негативу до питання зради у стосунках, однак у своєму особистому житті він наступив на граблі невірності. Володимир не розкривав подробиць, але повідомив, що був тоді п'яним і немає пояснення своєму вчинку.

Невідомо, чи зрада сталась у попередніх стосунках чи вже у шлюбі з нинішньою дружиною.

Володимир Шумко із дружиною / Фото з інстаграму актора