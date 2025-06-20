Уже не холостячка: Злата Огнєвіч показалась у весільній сукні

Українська співачка Злата Огнєвіч заінтригувала шанувальників. Вона з'явилась у весільній сукні.

Злата йшла за руку з чоловіком, тримаючи букет, і виглядала абсолютно щасливою. Відтак, фани тепер вітають її із заміжжям. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Огнєвіч.

Не пропустіть Телеведуча Леся Нікітюк народила первістка: перші фото з малюком

Так, артистка опублікувала романтичне відео, де йде за руку з чоловіком, тримаючи ніжний букет із калл, усміхається і виглядає щасливою. Образ зірки доповнили нюдовий макіяж та вишукані локони. На тлі можна помітити яскраво-червону автівку, а також – численних фотографів і операторів, які фіксували момент.

Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами в цей день,

– йдеться у підписі до відео.

Це викликало хвилю привітань від підписників, які припустили, що Злата вийшла заміж. Проте сама співачка офіційно нічого не коментувала. А її партнером у кадрі став співак Віталій Островський. Тож, найімовірніше, це кадри зі зйомок нового кліпу майбутнього дуету артистів.

Що відомо про особисте життя Злати Огнєвіч та OSTROVSKYI

Злата неодноразово ділилася своїми думками щодо сім'ї. Раніше вона зізнавалася, що мріє про дитину – народжену або всиновлену, а також про створення міцної родини. Та згодом зірка відверто говорила, що їй складно поєднувати кар'єру й особисте життя, тому вірить: шлюб і материнство прийдуть у її життя тоді, коли на це буде внутрішня готовність. Нещодавно ж співачка заявила, що наразі не планує ставати матір'ю та дотримується переконань чайлдфрі.

Своєю чергою, Віталій Островський у листопаді 2024 року повідомив про розставання з блогеркою Аліною Миронець. Попри це, пара не виключає, що в майбутньому знову буде разом.