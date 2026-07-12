У них було складне дитинство: хто зі знаменитостей ріс із мачухами

На жаль, так буває, що не кожна родина по-справжньому щаслива. А через це страждають і діти. Чимало відомих людей вже у зрілому віці розповідали, що їхне дитинство було далеко не найкращим.

Вони пролили багато сліз, адже часто ставали жертвами несправедливості, браку батьківської любові та інших нюансів, які завдали їм травми, пише 24 Канал.

Принцеса Діана

Коли Діані було 6 чи 7 років, її рідну матір позбавили батьківських прав. Цікаво, що приводом для такого рішення стало те, що жінка закохалась в іншого і пішла на зраду.

Жінка померла у 68 років. Це був 2004 рік. Френсіс, так звали матір принцеси, багато років боролась із важкою хворобою. Вона активно займалась благодійністю.

А що стосується Рейн Спенсер – другої дружини її батька, яка стала мачухою, то Діана її одразу не полюбила. У дитинстві жінку називали "кислотним дощем", а сама принцеса якось розповіла, що під час однієї зі сварок зіштовхнула її зі сходів.

Принцеса Діана / Фото Getty images

Та через багато років усе змінилось. Принцеса Діана стала близькою подругою із мачухою, коли зіштовхнулась із повним нерозумінням королівської сім'ї. Усі образи жінки залишили у минулому.

Мадонна

Коли співачці було 5 років, її мати померла. Після цієї трагічної події дівчина пережила тривалий період депресії, що стало складним періодом у її житті. Додатковим фактором напруги було і те, що батько знаменитості виховував усіх дітей суворо.

Через три роки чоловік одружився із хатньою робітницею, однак для юної Мадонни це було актом зради. Коли у нового подружжя народились спільні діти, то ситуація погіршилась у рази. Сім'я і так була багатодітною, а ще з'явились інші малюки. Дівчина відчувала себе зайвою.

Пізніше співачка зізналась, що постійно відчувала від мачухи емоційний тиск, а в будинку вони жили за строгими правилами. Та це не завадило їй у шкільні роки по-справжньому відкритись. Вона робила все наперекір правилам щодо одягу, макіяжу та зачіски.

Мадонна на Met Gala 2026 / Фото Getty images

Цікаво, що з віком виконавиця казала, що саме складне дитинство допомогло її характеру стати сильним, бойовим і навіть жорстоким.

Керрі Фішер

Акторка здобула популярність завдяки ролі Леї у "Зоряних війнах". Враховуючи той факт, що знаменитість народилась у родині голлівудських зірок (Деббі Рейнольдс та Едді Фішер), то її дитинство нібито мало бути щасливим. Але це не так.

Якось батько дівчинки пішов із сім'ї до акторки Елізабет Тейлор, яка отримала статус мачухи для Керрі.

Акторка якось зізналась, що нова дружина батька дуже зациклювалась на собі і проявляла егоцентризм. У новій родині Фішера Керрі почувала себе покинутою, самотньою і просто непотрібною.

Керрі Фішер у серіалі "Катастрофа" / Кадр із серіалу

А деякі знаменитості просто обірвали зв'язок з найріднішими людьми. Дехто навіть не хоче виходити на місток примирення.