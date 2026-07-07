У кожного на це є свої причини, однак далеко не всі готові щось змінювати, пише 24 Канал. А ще буває, що зіркові пари не витримують і розходяться за декілька днів до весілля.

Знаменитості, які не спілкуються з рідними

Том Круз

Можливо, не всі знають, але актор є відданим саєнтології – релігійно-філософський рух, який базується на вченнях, що людин є безсмертною духовною істотою, а її потенціал необмежений. У 2012 році відбулось гучне розлучення з Кеті Голмс. У пари є спільна донька – Сурі. У судових документах йшлось, що однією з причин розлучення пари є те, що Кеті хотіла захистити доньку від саєнтології.

Понад 10 років Том Круз не бачився із дівчинкою. Однак Сурі, своєю чергою, відмовилась від прізвища батька й обрала середнє ім'я матері – Сурі Ноель.

Сам актор навідріз відмовляється навіть згадувати про дитину від третього шлюбу. Ба більше, він забороняє це робити і своєму найближчому оточенню. Подейкують, що віра Тома забороняє спілкуватись з представниками іншої віри.

Том Круз із дітьми у 2008 році / Фото Getty images

Дженніфер Еністон

Зірка серіалу "Друзі" аж 15 років не спілкувалась з рідною матір'ю. Відомо, що жінка критикувала зовнішність доньки, називала "невдячною" і навіть випустила скандальну книгу про Дженніфер.

Жінка померла 25 травня 2016 року після довгої боротьби з хворобою. Еністон незадовго до смерті таки зробила крок до примирення.

Дженніфер Еністон / Фото Getty Images

Брі Ларсон

Коли тато акторки розлучився з її мамою, то повністю відсторонився від участі у житті доньки. Брі ж вирішила, що візьме приклад з батька, і також викреслила його зі свого життя. Вони не спілкуються понад 10 років, однак знаменитість стосовно цього зовсім не хвилюється, бо змінювати нічого не хоче.

Брі Ларсон у фільмі "Капітан Марвел" / Кадр із фільму

Бейонсе

Раніше батько співачки був її менеджером. Та за якийсь час знаменитість дізналась, що він привласнював кошти за її спиною. Бейонсе зробила рішучі кроки – звільнила близьку людину й перестала спілкуватись.

З того моменту знаменитість уникає коментарів на цю тему й дуже рідко може публічно згадати ім'я батька.

Бейонсе / Фото Getty images

Анджеліна Джолі

Упродовж тривалого часу акторка мала складні стосунки зі своїм батьком – Джоном Войтом. Вони часто сварились, а деталі сварок проникали на перші шпальти видань.

Якось Джолі взагалі перестала спілкуватись з рідною людиною. Пізніше вони все ж вийшли на місток примирення, однак комунікація все ж залишилась натягнутою.

Анджеліна Джолі / Фото Getty Images

Адель

Знаменитість взагалі не спілкується з рідним батьком. Вона порвала з ним зв'язок, коли чоловік покинув родину. На той момент Адель була ще дитиною.

Згодом конфлікт переріс у гучну площину, адже чоловік вирішив роздавати інтерв'ю, коментуючи життя доньки. Співачка не приховує, що через вчинки батька повністю втратила до нього довіру й не підтримує з ним жодного зв'язку.

Адель / Фото Getty images

Маколей Калкін

Зірка фільму "Сам удома" понад 30 років не спілкується зі своїм батьком. Актор розповідав, що коли був дитиною, то постійно перебував під тиском батька, адже той був його менеджером й контролював кар'єру Маколея.

Та у 90-х роках відбулось гучне розлучення батьків, які ніяк не могли поділити опіку над дітьми та гроші, які ті заробили.

Зрештою, він перестав спілкуватись з батьком і не приховує негативного ставлення до нього. Сьогодні ж Калкін намагається дати своїм дітям максимальної турботи та батьківської любові.

Маколей Калкін / Фото Getty images

Однак, у публічному просторі є приклади і теплих родинних стосунків. Якось Володимир Зеленський розповідав, що з 21-річною донькою Олександрою намагається більше спілкуватись, розпитуючись про її життя та особисті справи.