Однак далеко не всі пари витримують разом до вівтаря. Частина з них розходиться напередодні весілля з різних причин. Сьогодні 24 Канал розповість про декілька таких історій.

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Співачка та акторка ще жодного разу за своє життя не мала статус заміжньої. У стосунках із Тейлором вона пробула аж 5 років. Чоловік освідчився артистці, однак через рік усі приготування до весілля було скасовано.

Причиною розриву називають складні графіки та стосунки на відстані.

Леді Гага та Тейлор Кінні / Фото Getty images

Бред Пітт і Гвінет Пелтроу

Свого часу голлівудський актор був у шлюбі з Дженніфер Еністон і Анджеліною Джолі. Та перед усіма цими жінками у нього була ще одна кохана – Гвінет Пелтроу. Пара була у стосунках 2 роки і готувалась одружитись. Однак не склалось.

На розвиток таких подій повпливало те, що дівчина була молодша за обранця на 9 років. Віковий розрив і став причиною.

Піта і Пелтроу називали однією з найстильніших пар Голлівуду: дивіться відео онлайн

@gossip.fashion #fashion #love #bradpitt #gwynethpaltrow #90s #lovestory #fashioncouple ♬ son original - love_and_loveee #FashionCouple Бред Пітт та Ґвінет Пелтроу В цій рубриці від мене ви ще багато разів почуєте імʼя сердцеїда містера Пітта. Багато кому відомо, що цей красень дуже полюбляє підлаштовуватися стилем під своїх коханих, знаменитих акторок. Перша черга буде за тендітною непобейбі 90х Ґвінет. Актори зустрічались та закохались після спільного фільму- детективу «Сім». Пара прозустрічалася з 1994 по 1997 рік і навіть обручилися. Ці зіркові відносини називали одними з найстильніших та найніжніших. Бред називав свою наречену «Ангелом» і «коханням всього життя». На жаль , або на щастя весілля так і не відбулося. І причини розриву невідомі по сей день. Але давайте не забувати про ці цікаві, стильні аутфіти та просто деякі романтичні фото за два роки їх відносин. >>> #FashionCouple

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Можливо не всім відомо, але ще на початку 2000-х років ця пара мала намір одружитись. Церемонію скасували за декілька днів до дати Х. Знаменитості пояснювали, що ухвалили таке рішення через постійний тиск на них.

Після цього вони ще продовжували стосунки, однак на початку 2004 року розійшлись.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото Getty Images

Однак на цьому їхня історія кохання не закінчилась. У 2021 році колишні закохані знову зійшлись. Дженніфер та Бен все ж одружились, однак щастя тривало не довго. У 2025 році пара урегулювала всі питання з розлучення.

Джулія Робертс і Кіфер Сазерленд

Ця ж пара мала одружитись у далекому 1991 році. Однак за три дні до весілля Робертс його скасувала. За чутками, акторка так вчинила, бо побоювалась, що чоловік їй зраджував.

У день весілля, яке не відбулось, Джулію бачили у компанії Джейсона Патріка, який мав бувти дружбою. Потім вони навіть короткий час зустрічались.

Джулія Робертс і Кіфер Сазерленд: дивіться відео онлайн

Ліам Гемсворт і Майлі Сайрус

Весілля пари мало відбутись в Австралії в середині 2013 року, однак весною того ж року святкування було перенесено. У вересні офіційно оголосили про розрив заручин.

Десь у 2015-16 роках Ліам і Майлі знову возз'єднались. Подейкували, що закохані знову заручились. У грудні 2018 року вони все ж зіграли таємне весілля, однак через рік остаточно розійшлись.

Майлі Сайрус і Ліам Гемсворт розлучилися після 8 місяців шлюбу / Фото Getty Images

Інсайдери припускали, що причиною розлучення міг стати бунтівний характер співачки та спокійний у актора. Однак також були й чутки про те, що Ліам міг зраджувати Майлі з Дженніфер Лоуренс під час зйомок фільму "Голодні ігри". Що насправді сталося між зірковою парою – невідомо, адже ні Ліам, ні Майлі ніколи не пояснювали причину розлучення.

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