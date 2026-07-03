Однако далеко не все пары доживают до свадьбы. Некоторые из них расстаются накануне свадьбы по разным причинам. Сегодня 24 Канал расскажет о нескольких таких историях.

Интересно Принцесса Диана, какой ее не знал мир: 10 фактов, которые удивят даже фанатов

Певица и актриса ни разу в жизни не была замужем. В отношениях с Тейлором она пробыла целых 5 лет. Мужчина сделал артистке предложение, однако через год все приготовления к свадьбе были отменены.

Причиной разрыва называют сложные графики и отношения на расстоянии.

Леди Гага и Тейлор Кинни / Фото Getty Images

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу

В свое время голливудский актер был женат на Дженнифер Энистон и Анджелине Джоли. Но до всех этих женщин у него была еще одна возлюбленная – Гвинет Пэлтроу. Пара была вместе 2 года и собиралась пожениться. Однако ничего не сложилось.

На развитие таких событий повлияло то, что девушка была моложе избранника на 9 лет. Именно возрастной разрыв и стал причиной.

Питта и Пелтроу называли одной из самых стильных пар Голливуда: смотрите видео онлайн

@gossip.fashion #fashion #love #bradpitt #gwynethpaltrow #90s #lovestory #fashioncouple ♬ son original - love_and_loveee #FashionCouple Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу В этой рубрике вы еще много раз услышите от меня имя сердцееда мистера Питта. Многим известно, что этот красавец очень любит подстраивать свой стиль под своих возлюбленных, знаменитых актрис. Первая очередь – за хрупкой "непобейби" 90-х Гвинет. Актеры встретились и влюбились после совместного фильма-детектива "Семь". Пара встречалась с 1994 по 1997 год и даже обручилась. Эти звездные отношения называли одними из самых стильных и нежных. Брэд называл свою невесту "Ангелом" и "любовью всей жизни". К сожалению или к счастью, свадьба так и не состоялась. И причины разрыва неизвестны по сей день. Но давайте не будем забывать об этих интересных, стильных нарядах и просто о некоторых романтических фото за два года их отношений. >>> #FashionCouple

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Возможно, не всем известно, но еще в начале 2000-х годов эта пара намеревалась пожениться. Церемонию отменили за несколько дней до даты Х. Знаменитости объясняли, что приняли такое решение из-за постоянного давления на них.

После этого они еще продолжали отношения, однако в начале 2004 года расстались.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото Getty Images

Однако на этом их история любви не закончилась. В 2021 году бывшие влюбленные снова сошлись. Дженнифер и Бен все же поженились, однако счастье длилось недолго. В 2025 году пара урегулировала все вопросы, связанные с разводом.

Джулия Робертс и Кифер Сазерленд

Эта же пара должна была пожениться в далеком 1991 году. Однако за три дня до свадьбы Робертс отменила ее. По слухам, актриса поступила так, потому что опасалась, что мужчина ей изменял.

В день свадьбы, которая так и не состоялась, Джулию видели в компании Джейсона Патрика, который должен был быть шафером. Потом они даже недолго встречались.

Джулия Робертс и Кифер Сазерленд: смотрите видео онлайн

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Свадьба пары должна была состояться в Австралии в середине 2013 года, однако весной того же года торжество было перенесено. В сентябре официально объявили о расторжении помолвки.

Где-то в 2015–2016 годах Лиам и Майли снова сошлись. Ходили слухи, что влюбленные вновь обручились. В декабре 2018 года они все же сыграли тайную свадьбу, однако через год окончательно расстались.

Майли Сайрус и Лиам Хэмсворт развелись после 8 месяцев брака / Фото Getty Images

Инсайдеры предполагали, что причиной развода мог стать бунтарский характер певицы и спокойный характер актера. Однако ходили и слухи о том, что Лиам мог изменять Майли с Дженнифер Лоуренс во время съемок фильма "Голодные игры". Что на самом деле произошло между звездной парой – неизвестно, ведь ни Лиам, ни Майли никогда не объясняли причину развода.

На днях Энн Хэтэуэй появилась на публике в Нью-Йорке впервые после новости о беременности.