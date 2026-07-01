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Мечтала стать балериной



Принцесса Диана/getty images



Пока все видели в Диане будущую королеву, принцесса всерьёз увлекалась балетом и хотела танцевать профессионально.

Однако препятствием на пути к профессиональной карьере стал её высокий рост. Тем не менее, даже когда леди Ди уже стала женой Чарльза, её любовь к балету не исчезла. Она стала покровительницей Английского национального балета и часто говорила, что именно танцы помогали ей переживать сложные моменты жизни.

Не любила школу

Учеба не была её сильной стороной. Диана дважды не сдала выпускные экзамены и бросила школу в 16 лет. В университет она так и не поступила.

Однако у неё было множество талантов: она играла на фортепиано и прекрасно танцевала. А ещё, после школы она подрабатывала воспитательницей. Она – единственная супруга наследника престола, у которой была официальная работа до замужества.

На свадебном платье появилось неожиданное пятно

Даже королевские свадьбы не обходятся без форс-мажоров. Прямо перед церемонией Диана случайно пролила духи на свое легендарное платье.

Чтобы скрыть пятно, она всю дорогу к алтарю прижимала рукой ткань именно в том месте. Гости были убеждены, что это всего лишь проявление волнения. На самом же деле принцесса спасала платье, которое впоследствии стало одним из самых известных в истории.

Она сознательно нарушала королевский протокол

Черные платья, объятия с незнакомыми людьми, рукопожатия без перчаток, обычная школа для сыновей, босиком на спортивных праздниках – всё это было не совсем «по-королевски».

Но именно за это её и полюбили. Диана не боялась выглядеть живым человеком, а не музейным экспонатом в шляпке.

Обожала ABBA

Несмотря на сдержанный королевский этикет, любимой группой принцессы была ABBA. Еще одно напоминание о том, что даже во дворце иногда хочется просто включить "Dancing Queen".

Выбрала кольцо из каталога



Принцесса Диана/getty images



Сегодня знаменитое кольцо с синим сапфиром – одно из самых известных украшений в мире. Но тогда оно вызвало немалое удивление.

Диана просто выбрала его из каталога ювелирного дома Garrard. Никакого эксклюзивного заказа, никаких особых привилегий. Любой, у кого было достаточно денег, мог купить точно такое же. Сейчас это кольцо принадлежит принцессе Кейт.

Убрала слово "подчиняться" из брачной клятвы

Диана вычеркнула из брачной клятвы слово "подчиняться". Позже так же поступили Кейт и Меган.

Называла принца Уильяма "вомбатом"

После визита в Австралию Диана придумала Уильяму домашнее прозвище – "вомбат". Так она называла его ещё с детства. Правда, за пределы королевского дворца это милое прозвище не выходило, и никто, кроме принцессы, его так никогда не называл.

Продала свои платья ради благотворительности

В 1997 году принцесса выставила на аукцион 79 своих самых известных платьев. Все вырученные средства были переданы на благотворительность. Диана всегда была близка к людям, поэтому часто посещала больницы, центры и занималась благотворительностью.

Не хотела быть королевой



Принцесса Диана/getty images



В интервью BBC в 1995 году Диана признавалась, что не мечтает о короне. Зато она хотела быть «королевой человеческих сердец». Похоже, именно этот титул и остался за ней навсегда.

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