У каждого на это есть свои причины, однако далеко не все готовы что-то менять, пишет 24 Канал. А еще бывает, что звездные пары не выдерживают и расстаются за несколько дней до свадьбы.

Знаменитости, которые не общаются с родными

Том Круз

Возможно, не все знают, но актер является приверженцем сайентологии – религиозно-философского движения, основанного на учении о том, что человек – бессмертное духовное существо, а его потенциал безграничен. В 2012 году состоялся громкий развод с Кэти Холмс. У пары есть общая дочь – Сури. В судебных документах говорилось, что одной из причин развода пары является то, что Кэти хотела защитить дочь от сайентологии.

Более 10 лет Том Круз не виделся с девочкой. Однако Сури, в свою очередь, отказалась от фамилии отца и выбрала второе имя матери – Сури Ноэль.

Сам актер наотрез отказывается даже упоминать о ребенке от третьего брака. Более того, он запрещает это делать и своему ближайшему окружению. Говорят, что вера Тома запрещает общаться с представителями другой веры.

Том Круз с детьми в 2008 году / Фото Getty Images

Дженнифер Энистон

Звезда сериала "Друзья" целых 15 лет не общалась со своей родной матерью. Известно, что женщина критиковала внешность дочери, называла ее "неблагодарной" и даже выпустила скандальную книгу о Дженнифер.

Женщина скончалась 25 мая 2016 года после долгой борьбы с болезнью. Энистон незадолго до смерти все-таки сделала шаг к примирению.

Дженнифер Энистон / Фото Getty Images

Бри Ларсон

Когда отец актрисы развелся с ее мамой, он полностью отстранился от участия в жизни дочери. Бри же решила, что последует примеру отца, и также вычеркнула его из своей жизни. Они не общаются уже более 10 лет, однако знаменитость по этому поводу совсем не переживает, потому что менять ничего не хочет.

Бри Ларсон в фильме "Капитан Марвел" / Кадр из фильма

Бейонсе

Раньше отец певицы был ее менеджером. Но спустя некоторое время знаменитость узнала, что он присваивал деньги за ее спиной. Бейонсе приняла решительные меры – уволила близкого человека и перестала с ним общаться.

С тех пор знаменитость избегает комментариев на эту тему и очень редко публично упоминает имя отца.

Бейонсе / Фото Getty Images

Анджелина Джоли

В течение долгого времени у актрисы были сложные отношения со своим отцом – Джоном Войтом. Они часто ссорились, а подробности ссор попадали на первые страницы изданий.

Однажды Джоли вообще перестала общаться с родным человеком. Позже они все же нашли путь к примирению, однако отношения остались натянутыми.

Анджелина Джоли / Фото Getty Images

Адель

Знаменитость вообще не общается с своим родным отцом. Она порвала с ним отношения, когда мужчина бросил семью. На тот момент Адель была еще ребенком.

Впоследствии конфликт перерос в громкий скандал, ведь мужчина решил давать интервью, комментируя жизнь дочери. Певица не скрывает, что из-за поступков отца полностью утратила к нему доверие и не поддерживает с ним никаких связей.

Адель / Фото Getty Images

Маколей Калкин

Звезда фильма "Один дома" более 30 лет не общается со своим отцом. Актер рассказывал, что в детстве постоянно находился под давлением отца, ведь тот был его менеджером и контролировал карьеру Маколея.

Но в 90-х годах произошел громкий развод родителей, которые никак не могли разделить опеку над детьми и деньги, которые те заработали.

В итоге он перестал общаться с отцом и не скрывает своего негативного отношения к нему. Сегодня же Калкин старается окружить своих детей максимальной заботой и родительской любовью.

Маколей Калкин / Фото Getty Images

Однако в публичном пространстве есть и примеры теплых семейных отношений. Как-то Владимир Зеленский рассказывал , что старается больше общаться со своей 21-летней дочерью Александрой, расспрашивая ее о жизни и личных делах.