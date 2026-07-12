Они пролили много слез, ведь часто становились жертвами несправедливости, недостатка родительской любви и других обстоятельств, которые нанесли им душевную травму, пишет 24 Канал.

Принцесса Диана

Когда Диане было 6 или 7 лет, ее родную мать лишили родительских прав. Интересно, что поводом для такого решения стало то, что женщина влюбилась в другого и изменила мужу.

Женщина умерла в 68 лет. Это был 2004 год. Фрэнсис, так звали мать принцессы, много лет боролась с тяжелой болезнью. Она активно занималась благотворительностью.

А что касается Рейн Спенсер – второй жены ее отца, ставшей мачехой, то Диана ее сразу не полюбила. В детстве женщину называли "кислотным дождем", а сама принцесса как-то рассказала, что во время одной из ссор столкнула ее с лестницы.

Принцесса Диана / Фото Getty Images

Но спустя много лет все изменилось. Принцесса Диана стала близкой подругой своей мачехи, когда столкнулась с полным непониманием со стороны королевской семьи. Все обиды остались в прошлом.

Мадонна

Когда певице было 5 лет, ее мать умерла. После этого трагического события девочка пережила длительный период депрессии, что стало сложным этапом в ее жизни. Дополнительным фактором напряжения было и то, что отец знаменитости воспитывал всех детей строго.

Через три года мужчина женился на домработнице, однако для юной Мадонны это было актом предательства. Когда у новой супружеской пары родились общие дети, ситуация ухудшилась в разы. Семья и так была многодетной, а тут еще появились другие малыши. Девушка чувствовала себя лишней.

Позже певица призналась, что постоянно испытывала эмоциональное давление со стороны мачехи, а в доме они жили по строгим правилам. Но это не помешало ей в школьные годы по-настоящему раскрыться. Она делала все вопреки правилам относительно одежды, макияжа и прически.

Мадонна на Met Gala 2026 / Фото Getty Images

Интересно, что с возрастом певица говорила, что именно сложное детство помогло ее характеру стать сильным, боевым и даже жестоким.

Кэрри Фишер

Актриса обрела популярность благодаря роли Леи в "Звездных войнах". Учитывая тот факт, что знаменитость родилась в семье голливудских звезд (Дебби Рейнольдс и Эдди Фишер), казалось бы, ее детство должно было быть счастливым. Но это не так.

Однажды отец девочки ушел из семьи к актрисе Элизабет Тейлор, которая стала мачехой для Кэрри.

Актриса однажды призналась, что новая жена отца была очень зациклена на себе и проявляла эгоцентризм. В новой семье Фишера Кэрри чувствовала себя брошенной, одинокой и просто ненужной.

Кэрри Фишер в сериале "Катастрофа" / Кадр из сериала

А некоторые знаменитости просто разорвали связи с самыми близкими людьми. Некоторые даже не хотят идти на примирение.