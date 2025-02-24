Затяті холостяки та холостячки: 7 українських зірок, які ніколи не йшли під вінець

На жаль, серед зірок шоубізнесу склалась така тенденція, що їхнє особисте життя завжди знаходиться під прицілом. Для когось це може стати перешкодою для побудови міцних і тривалих стосунків.

Попри те, що публіка звикла до того, що знаменитості йдуть під вінець декілька разів за життя, однак є й друга сторона медалі, коли зірки за певних обставин тривалий час не одружуються. У матеріалі Show24 розповідаємо, хто з селебреті має статус затятих холостяків і холостячок.

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Ектор Хіменес-Браво

Один із найкращих шеф-кухарів країни дуже неохоче ділиться деталями особистого життя. Відомо, що певний час Ектор зустрічався з Анною Тягун, однак стосунки не склались. Сьогодні ж обраницею чоловіка є загадкова дівчина, з якою він час від часу публікує романтичні світлини, однак приховує обличчя коханої. За 53 роки життя Ектор жодного разу не був одружений та не має дітей.

Ектор Хіменес-Браво / Фото з інстаграму кухаря

Артем Пивоваров

Український співак і музикант вкрай рідко ділиться будь-якою інформацією, яка пов'язана з його особистим життям.

Я рідко говорю про особисте життя, бо я і так постійно на публіці, є якісь думки, різноманітні трактування, мені навіть не потрібно нічого робити. Я про це не говорю, про це говорять інші. Мені не подобається медійна стигматизація, що якщо ти медійна особистість, маєш обов'язково розповідати про своє життя,

– відверто заявив співак.

Відомо, що артист перебуває у стосунках із концертною менеджеркою Дашею Чередніченко, хоч публічно про це не висловлювався. ЗМІ неодноразово писали, що Артем і Даша розійшлись, однак світлини та відео, які публікують шанувальники у соцмережах, свідчать про зовсім інше. Одного разу прискіпливі погляди помітили ідентичні колечка на безіменних пальцях пари, що дозволило припустити те, що вони одружились.

Однак Пивоваров поспішив запевнити, що "це його аксесуар". Тож наразі артиста можна віднести до списку тих, хто жодного разу не був одружений.

Артем Пивоваров / Фото з інстаграму співака

Злата Огнєвіч

Артистка тривалий час не може побудувати успішний союз із чоловіками. Свого часу вона навіть зустрічалась з одруженим партнером. Також вона прийшла на проєкт "Холостячка-2", де стала головною героїнею, яка шукає справжнє та щире кохання. У фіналі артистка обрала Андрія Задворного, однак через декілька місяців після закінчення шоу він пішов від Злати.

Можливо, треба було бути більш уважною до чоловіків, які були поруч і не зациклюватися настільки на своїй кар'єрі, тому що зараз мені хочеться родинного затишку, дитини… Цього всього у мене немає. Хочеться, щоб душа зігрілася, але поки що не може. А публіка й успіх – дуже короткочасна історія,

– зізналась артистка.

Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки

Андрій Данилко

Як відомо, артист неодружений та немає дітей. Він зізнався, що не хотів би бути самотнім, але думає, що така його доля.

Не дається мені сімейне життя. Не тому, що я не хочу, а тому, що не виходить. Наче мені це не дано. Якщо раніше я переживав з цього приводу, то зараз прийняв. Якщо воно дане, воно буде,

– розповів Андрій Данилко.

Крім того, знаменитість заявив, що він добре розуміє те, що у нього "ніколи не буде сім'ї".

Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) / Фото СТБ

Макс Барських

Досі публічно було відомо лише про стосунки артиста зі співачкою Мішею Романовою, колишньою учасницею відомого гурту "ВІА Гра". В одному з інтерв'ю артист зізнався, що ніколи не закохувався настільки, що було важко дихати без людини, але зауважив, що у нього був досвід нерозділеного кохання.

Він прагне побудувати ідеальні стосунки, хоча розуміє, що це важко зробити.

Макс Барських / Фото з інстаграму співака

Даша Астаф'єва

У жовтні 2022 року знаменитість розірвала п'ятирічні стосунки зі своїм нареченим. Але вже у квітні вступила у нові відносини. Пара познайомилася під час повномасштабного вторгнення і Даша вважає, що хлопець допоміг їй оговтатися від депресії.

За деякий час у ЗМІ поширились чутки, що Астаф'єва вийшла заміж. Ця новина розгнівала співачку, то ж наразі, хоча вона і перебуває у щасливих стосунках, однак під вінець ще ні разу так і не пішла.

Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму співачки

Євген Клопотенко

Кухар ніколи не був одруженим і не має дітей. Євген розповідав, що часто спілкується з дівчатами, але досі не зустрів ту єдину, з якою б хотів створити родину.

У мене є стосунки. Але стосунки – це така тема…є вільні стосунки. Дуже довго про це треба говорити та розповідати, чому саме я обираю стосунки не з однією людиною. Я не кажу, що це добре чи погано. Комусь подобається бути вдвох. Є багато людей, які не можуть бути вдвох, бо вони мучаться. Я не з тих людей, які хочуть бути з однією людиною до кінця своїх днів,

– зізнався в одному інтерв'ю Клопотенко.

Євген Клопотенко / Фото з інстаграму кухаря