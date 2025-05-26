Більше не улюбленці публіки: українські зірки, які втратили славу під час війни

Війна в Україні триває понад 10 років, а повномасштабне вторгнення Росія розпочала у 2022 році. За цей час багато знаменитостей показали свої істинні обличчя, бажання перемоги та громадянську позицію.

Чимала кількість знаменитостей підтримала свою країну у складний для неї час, але є й ті, які не просто заслужили неоднозначну репутацію, а й втратили свою славу на теренах українського шоубізнесу, пише Show24.

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Потап

Музична кар'єра продюсера та репера в Україні була доволі успішною. Дуети "Потап і Настя" та "Время и Стекло", проєкт Mozgi, робота з Мішель Андраде – усе це було роботою Олексія Потапенка. Однак після 24 лютого 2022 року все змінилось.

Спершу виконавець брав участь у благодійних заходах на підтримку України за кордоном, згодом його помітили у компанії росіян у Дубаї, а ще пізніше стало відомо про "заочний запис до ТРО". Наступним кроком, який підкосив репутацію репера, став трек "Волонтер".

Ще пізніше продюсер почав більше часу проводити за межами України. Користувачі часто пишуть, що не бажають бачити чоловіка тут. Виконавець навіть дав інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю, що викликало чергову порцію хейту та обурення публіки, а сьогодні Потапенко працює над новим проєктом Slavic Balagan. Репер переконаний, що це стане справжнім проривом, однак коментатори так не вважають.

Від так, така поведінка репера стала для українців прірвою.

Потап / Фото з інстаграму репера

Іван Дорн

До початку повномасштабної війни артист активно розвивав свою кар'єру у Росії. Після 24 лютого 2022 року він засудив дії країни-агресорки й виїхав за кордон. За неофіційною інформацією, наразі мешкає у Франції.

Однак це не стало фінальною крапкою. До прикладу, Дорн осоромився своїм виступом на вечірці, де були присутні росіяни. Й така ситуація не була одноразова.

Днями артист опублікував відео у тіктоці, де підспівував під пісню "Атата (ренебе)", яку 13 років тому записав у дуеті з Вовою зі Львова.

До слова, сьогодні цей трек знаходиться у топах тіктоку, а користувачі відзняли десятки тисяч відео.

Під відео виконавця користувачі залишили не надто приємні коментарі.

"Співав українською – був людиною".

"Скільки маєш пар взуття для перевзування?"

"Дід, тобі пощастило, що маєш хоч щось гідне і то в дуеті".

Сьогодні слава Івана Дорна в Україні дуже неоднозначна, адже довга співпраця з росіянами й виступи перед ними під час великої війни отримала відповідну відповідь від аудиторії.

Іван Дорн / Фото з інстаграму артиста

Олег Винник

Через два дні після початку великої війни співак виїхав до Німеччини та зник із радарів публічності. За словами артиста, його соцмережі вкрали: він не має доступу до своїх сторінок, а тому не може говорити про війну. Улітку 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, де розповів, що виїхав з України законно, адже є резидентом Німеччини. За словами Олега, він вивіз із собою ще багато людей. Ба більше, співак нібито передбачив вторгнення Росії, адже йому неодноразово снились віщі сни.

Однак експродюсер артиста розповів зовсім іншу історію виїзду співака за кордон. За його словами, Винник виїхав з Києва 24 лютого о 7:00 ранку у супроводі родини продюсера.

Пізніше Винник розповів, що нікуди не тікав, і, перебуваючи за кордоном, він продовжує долучатися до підтримки української армії. Однак ці відмовки зовсім не переконали українську публіку. Артиста називають зрадником і не бажають бачити в Україні.

У лютому цього року Винник виступив у Празі, де не побоявся розважати прихильників російськомовними піснями, на кшталт "Ніно", "Счастье" тощо.

Олег Винник / Скриншот з відео

Влад Яма

Як розповідав сам Яма, 24 лютого 2022 року він був в Україні та допомагав батькам евакуюватись із Запорізької області. Згодом сімейство побуло декілька днів у Європі. Але як хореографу вдалось покинути територію України – питання залишається відкритим. У соцмережах танцівник писав, що його країну знищують, але йому головне, щоб сім'я була в безпеці. Він подякував ЗСУ та зазначив, що поважає захисників.

У листопаді минулого року хореограф засвітився на "російській вечірці", що проходила у Чикаго. Очевидно, що українці не змогли пройти повз цього і точно не похвалили знаменитість за такий вчинок. Раніше його вже засудили за втечу за кордон.

Влад Яма / Фото з інстаграму хореографа

Настя Каменських

Настя Каменських – одна з найуспішніших співачок українського шоубізнесу. Однак вона опинилась у списку тих артистів, до кого змінилось ставлення публіки після початку великої війни.

Улітку 2022 року вона дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, а її цитати розлетілись на меми. Тоді українці зовсім не повірили у щирість зірки. Вона пробувала виправдати свого чоловіка за пісню "Волонтер", казала, що не читає новин про війну, бо просто не може.

Каменських пробувала давати концерти в Україні, але в залах лишались вільні місця, тому співачка повернулась за кордон, де почала працювати на вектор іноземної публіки.

Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

Олександр Еллерт

Після початку повномасштабної війни шоумен і переможець проєкту "Холостячка" покинув Україну та вирушив до США. За словами чоловіка, там він брав участь у концерті з нагоди Дня Незалежності, але додому вирішив не повертатись.

Я офіційно залишив Україну за всіма нормами законодавства під час воєнного стану. Також під час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знову. Міністерство культури, Квартал 95, президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровський, Шлях, Добробат... ніякого відношення до мого перетину кордону не мають,

– розповів Олександр.

Попри те, що комік намагається виступати зі стендапом, у соцмережах він наривається на хейт. Окрім дорікання за втечу з України, люди ще й акцентують на тому, що Олександр виступає російською мовою.

Олександр Еллерт / Фото з інстаграму шоумена

The Hardkiss

Від початку повномасштабного вторгнення діяльність колективу значно змінилася. The Hardkiss не вдалося відіграти омріяний концерт на НСК "Олімпійський", натомість гурт гастролював за кордоном з благодійними концертами.

Сьогодні Юлія Саніна – фронтвумен The Hardkiss та Валерій Бебко – музикант гурту The Hardkiss живуть за кордоном. За словами співачки, їхня родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення. Про це вона повідомила після того, як виклала сімейні фото з відпочинку за кордоном – ці знімки спровокували неоднозначну реакцію підписників.

Я щодня дякую Богові, що ні я, ні моя сім'я, ні моя дитина, ми не бачили того всього жаху, початку повномасштабного вторгнення, і не бачимо його й досі – я зрідка приїжджаю в Україну. Але це неможливо порівняти з тим, що відчувають люди, які постійно живуть в Україні,

– поділилася Юлія.

Артистка додала, що її концерти в Україні – це не спосіб збагачення, а можливість зустрітися з шанувальниками та підтримати українську економіку. Однак частина аудиторії не може прийняти того факту, що чоловік Саніної лишається жити за кордоном.

Юлія Саніна з чоловіком / Фото з інстаграму співачки