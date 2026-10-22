Раміна Есхакзай зізналася, чому пішла на шоу "Зрадники" та що було найскладнішим на майданчику
Блогерка Раміна Есхакзай відверто розповіла, чому пішла на шоу "Зрадники", другий сезон якого триває на SWEET.TV. Раміна зробила для себе багато відкриттів і порівняла гру зі своїм реальним життям.
Протягом гри Раміна намагалася розгадати, хто з учасників приховує свою справжню роль і навіть звернула увагу на одного зі зрадників, якого згодом викрили. Проте цього разу сама Есхакзай стала мішенню зрадників і покинула проєкт після їхнього нічного рішення. У короткому інтерв'ю після виходу вона розповіла про свою стратегію на шоу, найскладніші моменти гри та те, що цей досвід допоміг їй зрозуміти про себе.
Як і в житті, так і на проєкті, мене усунули там, де я вже схопила слід зрадника. Проблема в тому, що в мене немає союзників. І ця гра довела, що я одиначка,
– зізналася блогерка.
На шоу Раміна обрала тактику спілкування з усіма учасниками: ділилася різною інформацією з тими, кому довіряла, і тими, кого підозрювала, а потім спостерігала за реакціями. Зокрема, вона підозрювала Олександру Власенко, і її спостереження допомогли наблизити викриття Саші за круглим столом.
Раміна Есхакзай покинула шоу "Зрадники" у другому сезоні / Фото надано командою проєкту
Я обрала таку тактику гри, щоб спілкуватися зі всіма і зрадникам також казати, що я їм довіряю. Всім казати одну інформацію і дивитися на реакцію,
– пояснила вона.
Окремим випробуванням для Раміни стала ізоляція між зніманнями. Без телефона та можливості спілкуватися з іншими учасниками вона постійно аналізувала події, складала списки підозрюваних, малювала схеми й намагалася зрозуміти, кому можна довіряти. За її словами, найважчим було залишатися наодинці зі своїми думками, адже гра не припинялася навіть тоді, коли камери не знімали.
Але участь у шоу для Раміни була не лише детективним випробуванням, а й можливістю краще зрозуміти себе. Вона зізналася, що прийшла на проєкт, аби подивитися на власну поведінку збоку, визначити свої сильні сторони та навчитися довіряти собі.
Я йшла на цей проєкт для того, щоб подивитися на себе зі сторони і терапевтично зрозуміти мої сильні сторони, над чим варто працювати, навчитися довіряти собі,
– зізналася учасниця.
Раміна досі впевнена, що у вірних є всі шанси на перемогу. Вона переконана, що рішення усунути її може зіграти проти зрадників, адже тепер іншим учасникам доведеться самостійно розібратися в підозрах і зрозуміти, кому насправді можна довіряти.
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