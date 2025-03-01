Алісса Мілано – зірка серіалу "Всі жінки відьми", не стримала емоцій після зустрічі президентів

Популярна акторка, яка здобула популярність завдяки серіалу "Всі жінки відьми", присвятила допис українцям після того, як у Білому домі відбулась офіційна зустріч Зеленського та Трампа. Результат розмови став для зірки справжнім шоком.

Акторка відверто ділилась своїми роздумами з прихильниками щодо ситуації, яка склалась у Білому домі. Її позиція виявилась підтримкою українського народу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм зірки.

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Алісса Мілано опублікувала у соцмережах окремий допис з текстом, куди додала врізку з Володимиром Зеленським, який дякував колишньому президенту Байдену та американському народу за підтримку та допомогу.

Я навіть не знаю, що сказати. Люди України – я бачу вас і відчуваю ваш біль. Я благаю всіх співчутливих громадських діячів, мільярдерів, посадових осіб, усіх світових лідерів і людей світу, які вірять у демократію, допомогти подолати це божевілля. Боротьба проти цього режиму та проти фашизму залежить від усіх вас. І люди, які стежать за мною, – залиште тут коментар, щоб я знала, що ми в цьому питанні разом. Використовуйте власні платформи. Підіймайтесь,

– написала акторка.

Зірка серіалу "Всі жінки відьми" підтримала Україну / Колаж 24 Канал

Нагадаємо, раніше про свою підтримку заявив Педро Паскаль – зірка серіалу "Гра престолів".