Алісса Мілано – зірка серіалу "Всі жінки відьми", не стримала емоцій після зустрічі президентів
- Алісса Мілано, акторка з серіалу "Всі жінки відьми", висловила підтримку українцям після зустрічі Зеленського та Трампа.
- Мілано закликала використовувати платформи для боротьби проти режиму та фашизму, звертаючись до громадських діячів та світових лідерів.
Популярна акторка, яка здобула популярність завдяки серіалу "Всі жінки відьми", присвятила допис українцям після того, як у Білому домі відбулась офіційна зустріч Зеленського та Трампа. Результат розмови став для зірки справжнім шоком.
Акторка відверто ділилась своїми роздумами з прихильниками щодо ситуації, яка склалась у Білому домі. Її позиція виявилась підтримкою українського народу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм зірки.
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Алісса Мілано опублікувала у соцмережах окремий допис з текстом, куди додала врізку з Володимиром Зеленським, який дякував колишньому президенту Байдену та американському народу за підтримку та допомогу.
Я навіть не знаю, що сказати. Люди України – я бачу вас і відчуваю ваш біль. Я благаю всіх співчутливих громадських діячів, мільярдерів, посадових осіб, усіх світових лідерів і людей світу, які вірять у демократію, допомогти подолати це божевілля. Боротьба проти цього режиму та проти фашизму залежить від усіх вас. І люди, які стежать за мною, – залиште тут коментар, щоб я знала, що ми в цьому питанні разом. Використовуйте власні платформи. Підіймайтесь,
– написала акторка.
Нагадаємо, раніше про свою підтримку заявив Педро Паскаль – зірка серіалу "Гра престолів".