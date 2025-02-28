У своєму інстаграмі Потап розкритикував Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, пише 24 Канал. Він заявив, що українські артисти за кордоном допомагають нашій країні.

До речі Просто футболять, – артисти обурились через зупинку видачі дозволів на виїзд з України

До свого допису репер додав колаж з фотографіями українських артистів з прапорами України.

Українські артисти на міжнародній арені підтримують державу, підтримують президента, збирають сотні мільйонів гривень на ЗСУ, а Мінкульт замість того, щоб допомагати, це все перекреслює!,

– написав Потап.

Що інші зірки казали про призупинення дозволів на виїзд за кордон

Нагадаємо, що деякі українські музиканти обурилися через рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України призупинити видачу дозволів на виїзд за кордон. Наприклад, фронтмен гурту 1914 Дмитро Кумар повідомив, що колектив мав їхати у великий європейський тур, аби привезти гроші для українських захисників. Бенд до того ж зазнав фінансових збитків через зрив виступів.

Соліст гурту Pianoбой Дмитро Шуров також розповів, що його спільний з військовим скрипалем Мойсеєм Бондаренком тур Європою "Краще Що Є" переноситься.

Згодом у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України пояснили, що видавати листи для законного виїзду за кордон для артистів та медійників заборонили тимчасово. Призупинення діятиме до 3 березня та до закінчення формальної процедури, яка б дозволила уникати зловживань цілями культурної дипломатії. Річ у тім, що низка осіб, які отримали дозвіл на виїзд, не повернулися до України вчасно.