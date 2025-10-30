Колишній король Іспанії розкрив, чи був у нього роман з принцесою Діаною

Колишній король Іспанії Хуан Карлос I заявив, що принцеса Діана була "холодною, мовчазною, відстороненою, окрім як у присутності папараці". Чоловік також заперечив, що між ними був роман.

Про це колишній монарх розповів у книзі "Примирення", яка вийде наступного тижня. Пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Чутки про стосунки Діани й Хуана Карлоса I ходили з 1980-х років. Вони з'явилися після того, як принцеса, Чарльз та їхні сини Вільям і Гаррі чотири рази зупинялися в палаці Марівент – літній резиденції іспанської королівської родини в Пальма-де-Майорці.

Однак кажуть, що Діана відчувала відразу до колишнього короля. Біограф принцеси, Ендрю Мортон, розповідав, що вона описала його "як дуже хтивого чоловіка".

Мені було некомфортно залишатися з ним наодинці в кімнаті, хоча можу запевнити вас, що нічого не сталося,

– розповідала Діана своїм друзям після візиту на Майорку.

Як пише видання, Карлос був бабієм, а секретна служба Іспанії навіть вводила йому жіночі гормони, щоб зменшити сексуальне бажання, оскільки "це було проблемною для держави".

Кажуть, що Діана мала кілька романів – перший нібито стався у 1985 році, коли вона закохалася у свого охоронця Баррі Маннакі.

Вона колекціонувала чоловіків у старомодний романтичний спосіб. Вона дивилась на тебе, опустивши очі. Ти знав у глибині душі, що це гра, в яку вона грає, і в певному сенсі дуже хитра, не цинічна, але цим вона всіх завоювала,

– говорила подруга принцеси.

Що відомо про стосунки Діани з Чарльзом?