Про це колишній монарх розповів у книзі "Примирення", яка вийде наступного тижня. Пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
Чутки про стосунки Діани й Хуана Карлоса I ходили з 1980-х років. Вони з'явилися після того, як принцеса, Чарльз та їхні сини Вільям і Гаррі чотири рази зупинялися в палаці Марівент – літній резиденції іспанської королівської родини в Пальма-де-Майорці.
Однак кажуть, що Діана відчувала відразу до колишнього короля. Біограф принцеси, Ендрю Мортон, розповідав, що вона описала його "як дуже хтивого чоловіка".
Мені було некомфортно залишатися з ним наодинці в кімнаті, хоча можу запевнити вас, що нічого не сталося,
– розповідала Діана своїм друзям після візиту на Майорку.
Як пише видання, Карлос був бабієм, а секретна служба Іспанії навіть вводила йому жіночі гормони, щоб зменшити сексуальне бажання, оскільки "це було проблемною для держави".
Кажуть, що Діана мала кілька романів – перший нібито стався у 1985 році, коли вона закохалася у свого охоронця Баррі Маннакі.
Вона колекціонувала чоловіків у старомодний романтичний спосіб. Вона дивилась на тебе, опустивши очі. Ти знав у глибині душі, що це гра, в яку вона грає, і в певному сенсі дуже хитра, не цинічна, але цим вона всіх завоювала,
– говорила подруга принцеси.
Що відомо про стосунки Діани з Чарльзом?
Нагадаємо, що Чарльз спершу зустрічався зі старшою сестрою Діани Сарою Спенсер.
Принц познайомився з Діаною у 1977 році, коли їй було 16. У 1981 році Чарльз освідчився дівчині у Віндзорському замку. Про заручини оголосили через кілька тижнів.
Весілля Діани та Чарльза відбулось 29 липня того ж року. У цьому шлюбі принцеса народила двох синів: Вільяма і Гаррі.
Відомо, що у Чарльза був тривалий роман з Каміллою Паркер-Боулз. Діана також зраджувала чоловіка. У 1992 році пара почала жити окремо, офіційно вони розлучились у 1996 році.
Принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року в автокатастрофі в Парижі разом зі своїм коханим, продюсером Доді аль-Фаєдом. Після смерті колишньої дружини Чарльз одружився з Каміллою.