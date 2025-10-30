Об этом бывший монарх рассказал в книге "Примирение", которая выйдет на следующей неделе. Пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Слухи об отношениях Дианы и Хуана Карлоса I ходили с 1980-х годов. Они появились после того, как принцесса, Чарльз и их сыновья Уильям и Гарри четыре раза останавливались во дворце Маривент – летней резиденции испанской королевской семьи в Пальма-де-Майорке.

Однако говорят, что Диана испытывала отвращение к бывшему королю. Биограф принцессы, Эндрю Мортон, рассказывал, что она описала его "как очень похотливого мужчину".

Мне было некомфортно оставаться с ним наедине в комнате, хотя могу заверить вас, что ничего не произошло,

– рассказывала Диана своим друзьям после визита на Майорку.

Как пишет издание, Карлос был бабником, а секретная служба Испании даже вводила ему женские гормоны, чтобы уменьшить сексуальное желание, поскольку "это было проблемной для государства".

Говорят, что Диана имела несколько романов – первый якобы произошел в 1985 году, когда она влюбилась в своего охранника Барри Маннаки.

Она коллекционировала мужчин в старомодный романтический способ. Она смотрела на тебя, опустив глаза. Ты знал в глубине души, что это игра, в которую она играет, и в определенном смысле очень хитрая, не циничная, но этим она всех завоевала,

– говорила подруга принцессы.

Что известно об отношениях Дианы с Чарльзом?