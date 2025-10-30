Об этом бывший монарх рассказал в книге "Примирение", которая выйдет на следующей неделе. Пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Слухи об отношениях Дианы и Хуана Карлоса I ходили с 1980-х годов. Они появились после того, как принцесса, Чарльз и их сыновья Уильям и Гарри четыре раза останавливались во дворце Маривент – летней резиденции испанской королевской семьи в Пальма-де-Майорке.
Однако говорят, что Диана испытывала отвращение к бывшему королю. Биограф принцессы, Эндрю Мортон, рассказывал, что она описала его "как очень похотливого мужчину".
Мне было некомфортно оставаться с ним наедине в комнате, хотя могу заверить вас, что ничего не произошло,
– рассказывала Диана своим друзьям после визита на Майорку.
Как пишет издание, Карлос был бабником, а секретная служба Испании даже вводила ему женские гормоны, чтобы уменьшить сексуальное желание, поскольку "это было проблемной для государства".
Говорят, что Диана имела несколько романов – первый якобы произошел в 1985 году, когда она влюбилась в своего охранника Барри Маннаки.
Она коллекционировала мужчин в старомодный романтический способ. Она смотрела на тебя, опустив глаза. Ты знал в глубине души, что это игра, в которую она играет, и в определенном смысле очень хитрая, не циничная, но этим она всех завоевала,
– говорила подруга принцессы.
Что известно об отношениях Дианы с Чарльзом?
Напомним, что Чарльз сперва встречался со старшей сестрой Дианы Сарой Спенсер.
Принц познакомился с Дианой в 1977 году, когда ей было 16. В 1981 году Чарльз сделал девушке предложение в Виндзорском замке. О помолвке объявили через несколько недель.
Свадьба Дианы и Чарльза состоялась 29 июля того же года. В этом браке принцесса родила двух сыновей: Уильяма и Гарри.
Известно, что у Чарльза был длительный роман с Камиллой Паркер-Боулз. Диана также изменяла мужу. В 1992 году пара начала жить отдельно, официально они развелись в 1996 году.
Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже вместе со своим возлюбленным, продюсером Доди аль-Файедом. После смерти бывшей жены Чарльз женился на Камилле.