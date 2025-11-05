Но здесь речь идет не только о тиарах или колье, но и о часах, ведь у Леди Ди было их немало, передает 24 Канал со ссылкой на публикацию в Threads
Не пропустите Больше не принц: как король Чарльз III лишил брата титула: как король Чарльз III лишил брата титула
Какие часы носила принцесса Диана?
Как говорится в публикации, Леди Ди обожала на каждый день выбирать часы от Cartier Tank Louis или Français, которые считались мужскими. Но невестка Елизаветы II специально или нет изменила этот тренд и доказала, что такие аксессуары подходят и женщинам также.
Часы принцессы Дианы от Cartier Tank Louis / Фото cats and watches
Часы принцессы Дианы от Cartier Français / Фото cats and watches
Стоит добавить, что и суммы этих часов были довольно не бюджетными. Принцесса Диана не экономила на таких вещах.
Ее Величество Елизавета II лелеяла особую любовь к часам Дианы – Patek Philippe. Они нежно украшали руку женщины, а золотистое обрамление добавляло драгоценности и солидного вида.
Часы принцессы Дианы от Patek Philippe / Фото cats and watches
Но в коллекции любимицы миллионов есть особая жемчужина, которая неоднократно привлекала внимание журналистов – бриллиантовые часы Vacheron Constantin. Они подчеркивали статусность принцессы Дианы, а также идеально подходили под все ее вечерние образы. Трудно не согласиться, что королева человеческих сердец не просто умела поразить, но и становилась образцом для подражания.
Часы принцессы Дианы от Vacheron Constantin / Фото cats and watches
А знали ли вы, что недавно издание Daily Mail на своих страницах рассказало, действительно ли у бывшего короля Испании был роман с принцессой Дианой.
Интересные факты о принцессе Диане
- Любимым блюдом женщины был борщ. Ее рецепт включал свеклу, йогурт, лук, куриный бульон, молоко, сметану, соль и перец, что отличается от традиционного украинского варианта.
- Принцесса Диана любила выразительные цветочные композиции. К ее любимым ароматам принадлежали Diorissimo от Dior, 24 Faubourg от Hermès, So Pretty от Cartier и культовый Bluebell британского бренда Penhaligon's.
- Диана была недовольна своей свадебной прической, назвав ее "катастрофой". Она даже выразила желание, чтобы сделать свадьбу еще раз для "правильной прически".