Візит навряд чи стосується постачання зброї: навіщо Шойгу приїхав в Іран

Секретар ради безпеки Росії Сєргєй Шойгу не анонсовано прибув до Ірану, де зустрівся із секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбарем. До цих візитів треба звикати, адже надалі їх кількість збільшуватиметься, а взаємодія країн "осі зла" посилюватиметься.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що "вісь зла" сформувалася з огляду на складні безпекові ситуації, які існують у різних регіонах. Він припустив, яка мета візиту Шойгу в Тегеран.

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Узгоджують короткотерміновий план дій

Представники Ірану мають не лише військову співпрацю з Росією, але й стратегічну щодо формування альтернативних логістичних маршрутів постачання товарів, постачання природного газу на територію Ірану, ВПК, а також питання напруженості на Близькому Сході.

Важливо! Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп наголосив, що співпраця Росії та Ірану вийшла на новий рівень. Москва навіть може ділитися з Тегераном секретною інформацією та технологіями, які наблизять його до створення ядерної зброї.

У країн "осі зла" – Ірану, КНДР, Китаю та Росії є ситуативне партнерство з огляду на обставини, які склалися, а також є спільний суб'єкт, якому вони протистоять.

Коли ви (країни "осі зла" – 24 Канал) розриваєте військову спроможність одного домінуючого суб'єкта – Сполучених Штатів Америки, то створюєте йому місця займання у різних географічних координатах, на які він зобов'язаний реагувати,

– мовив Вігірінський.

Тож, на його думку, між Тегераном та Москвою можливе узгодження не лише спільної угоди про всеосяжне партнерство, яка вже анонсована й, найімовірніше, буде підписана цієї осені, а й безпекової компоненти на Близькому Сході.

Узгодження позиції може не зовсім стосуватися України й постачання військового обладнання, а політики Близького Сходу й можливості Росії підтримати політику Ірану щодо Лівану, ХАМАСу, "Хезболли" та завдання ударів по території Ізраїлю,

– додав політолог.

Москва та Тегеран можуть узгоджувати принаймні короткотерміновий план дій щодо протистояння США, якщо дійде до зіткнення Ірану з Ізраїлем.