Коли за несплату штрафів ТЦК можуть забрати єдине житло: пояснення юристів

Військовозобов'язані, які не оновили свої дані та не сплачують виписані штрафи, можуть втратити свої кошти із банківських рахунків та навіть нерухоме майно. Це може статися доволі швидко – всього за один день.

Спочатку на порушників чекають штрафи від 17 тисяч до 59,5 тисяч гривень. Вони можуть накладатися неодноразово.

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Коли за несплату штрафів ТЦК можуть відібрати житло

Юристи кажуть, що у першу чергу увага буде звертатися на кошти боржника у національній та іноземній валютах та інші цінності, зокрема, кошти на рахунках у банках та інших фінустановах.

Процес стягнення може пройти доволі швидко. Так, боржники можуть опинитися без коштів, а згодом, можливо, і майна всього за один день.

Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна – наприклад, квартиру, будинок, земельну ділянку, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає боржник. Не може бути звернено стягнення на майбутній об’єкт нерухомості, щодо якого зареєстровано обтяження речових прав на користь особи, яка сплатила частково ціну майбутнього об’єкта нерухомості,

– пояснили юристи.

Йдеться не лише про житлові будинки чи об'єкти незавершеного будівництва, але й про прилеглу земельну ділянку, що належить боржнику.

"Разом з тим, у разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника", – зауважують юристи.

Зверніть увагу! З 1 квітня 2024 року розмір мінімальної зарплати становить 8000 гривень. Якщо у порушника закону про мобілізацію сума штрафу перевищуватиме 160 тисяч гривень і якщо у нього немає автівок чи грошей на рахунках авто, то він може втратити єдине житло.

До того ж закон передбачає, що порушники не можуть перешкоджати проведенню виконавчих дій та не допускати у своє помешкання виконавців.