Варто розуміти, що потрібно знати військовозобов'язаним абітурієнтам.

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Що треба знати абітурієнту під час мобілізації

Начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиного держреєстру військовозобов'язаних сектору мобілізаційно оборонної роботи Харківського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Любомир Хомицький в коментарі Суспільному розповів, що потрібно знати абітурієнтам перед вступом.

У ТЦК розповіли, на що потрібно звернути увагу в першу чергу.

За словами Хомицького, в першу чергу, абітурієнти повинні розуміти, що один із пунктів для зарахування в навчальний заклад чоловіків віком від 18 до 60 років – надання військово-облікового документа. Як він зазначив, без цього людину можуть не зарахувати.

Тому, в першу чергу, треба подивитись, що там з військово-обліковими документами, де вони, чи дійсні, чи є відповідні відмітки, чи вони відповідають теперішнім умовам тощо,

– пояснив він.

