Стоит понимать, что нужно знать военнообязанным абитуриентам.

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Что нужно знать абитуриенту во время мобилизации

Начальник отдела воинского учета, бронирования и внедрения единого госреестра военнообязанных сектора мобилизационно оборонной работы Харьковского областного центра комплектования и социальной поддержки Любомир Хомицкий в комментарии Суспільному рассказал, что нужно знать абитуриентам перед поступлением.

В ТЦК рассказали, на что нужно обратить внимание в первую очередь.

По словам Хомицкого, в первую очередь, абитуриенты должны понимать, что один из пунктов для зачисления в учебное заведение мужчин в возрасте от 18 до 60 лет – предоставления военно-учетного документа. Как он отметил, без этого человека могут не зачислить.

Поэтому, в первую очередь, надо посмотреть, что там с военно-учетными документами, где они, действительны ли, есть ли соответствующие отметки, соответствуют ли они нынешним условиям и тому подобное,

– объяснил он.

