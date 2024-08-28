Как пояснили эксперты ОО "Юридическая сотня", сейчас существует немало пунктов, которых должны придерживаться военнообязанные. Чтобы не нарушать закон, специалисты объяснили, каких правил придерживаться и что может быть в случае нарушения.

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Как могут наказать уклонистов

Действующее законодательство Украины требует от военнообязанных соблюдения следующих норм:

по вызову являться в ТЦК и СП по месту и во время, указанные в повестке;

предоставлять во время мобилизации (с последующим возмещением государством стоимости) недвижимость, транспортные средства и другое имущество военным формированиям, силам гражданской защиты;

проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе;

военнообязанные и резервисты, которые приписаны к воинской части для прохождения службы или в другие подразделения или формирования для выполнения обязанностей по должностям, обязаны явиться на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях;

резервисты, которые проходят службу в военном резерве, обязаны явиться в часть в сроки, определенные командирами части;

военнообязанные, резервисты Службы безопасности и разведывательных органов Украины обязаны явиться по вызову руководителей;

контрактники резерва службы гражданской защиты обязаны явиться по вызову руководителей;

другие военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа президента Украины об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через ЦПАУ или электронный кабинет, или в ТЦК и СП.

Если военнообязанный не прибыл в ТЦК по вызову по важным причинам, то в течение 3 дней он должен сообщить о причинах неявки. Руководитель ТЦК и СП в течение 5 дней со дня получения уведомления обязан направить заказное письмо с требованием явиться в ТЦК.

Однако, если военнообязанный уклоняется от выполнения законодательства, то его могут наказать. Так, ТЦК может обратиться в суд, чтобы мужчину ограничили в праве управлять транспортными средствами. Кроме того, гражданина могут задержать и принудительно доставить в военкомат.

За необновление данных и уклонение от мобилизации военнообязанного также могут оштрафовать на сумму до 25,5 тысячи гривен.