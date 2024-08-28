Як пояснили експерти ГО "Юридична сотня", нині існує чимало пунктів, яких мають дотримуватися військовозобов'язані. Щоб не порушувати закон, фахівці пояснили, яких правил дотримуватися і що може бути у разі порушення.

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Як можуть покарати ухилянтів

Чинне законодавство України вимагає від військовозобов'язаних дотримання норм:

за викликом з'являтися у ТЦК та СП за місцем та у час, зазначені у повістці;

надавати під час мобілізації (з подальшим відшкодуванням державою вартості) нерухомість, транспортні засоби та інше майно військовим формуванням, силам цивільного захисту;

проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби;

військовозобов'язані та резервісти, які приписані до військової частини для проходження служби або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, зобов'язані з'явитися на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях;

резервісти, які проходять службу у військовому резерві, зобов'язані з'явитися до частини у строки, визначені командирами частини;

військовозобов'язані, резервісти Служби безпеки та розвідувальних органів України зобов'язані з'явитися за викликом керівників;

контрактники резерву служби цивільного захисту зобов'язані з'явитися за викликом керівників;

інші військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет, або в ТЦК та СП.

Якщо військовозобов'язаний не прибув до ТЦК за викликом через важливі причини, то протягом 3 днів він має повідомити про причини неявки. Керівник ТЦК та СП протягом 5 днів з дня отримання повідомлення зобов'язаний надіслати рекомендований лист з вимогою з'явитися до ТЦК.

Однак, якщо військовозобов'язаний ухиляється від виконання законодавства, то його можуть покарати. Так, ТЦК може звернутися до суду, щоб чоловіка обмежили у праві керувати транспортними засобами. Окрім того, громадянина можуть затримати й примусово доставити до військкомату.

За неоновлення даних та ухилення від мобілізації військовозобов'язаного також можуть оштрафувати на суму до 25,5 тисячі гривень.