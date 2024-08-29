Когда за неуплату штрафов ТЦК могут забрать единственное жилье: объяснение юристов

Военнообязанные, которые не обновили свои данные и не платят выписанные штрафы, могут потерять свои средства с банковских счетов и даже недвижимое имущество. Это может произойти довольно быстро – всего за один день.

Сначала нарушителей ждут штрафы от 17 тысяч до 59,5 тысяч гривен. Они могут накладываться неоднократно.

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Когда за неуплату штрафов ТЦК могут отобрать жилье

Юристы говорят, что в первую очередь внимание будет обращаться на средства должника в национальной и иностранной валютах и другие ценности, в частности, средства на счетах в банках и других финучреждениях.

Процесс взыскания может пройти довольно быстро. Так, должники могут оказаться без средств, а впоследствии, возможно, и имущества всего за один день.

Обращение взыскания на объекты недвижимого имущества – например, квартиру, дом, земельный участок, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости осуществляется в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества. При этом в первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащих должнику. В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, в которой фактически проживает должник. Не может быть обращено взыскание на будущий объект недвижимости, по которому зарегистрировано обременение прав в пользу лица, которая оплатила частично цену будущего объекта недвижимости,

– объяснили юристы.

Речь идет не только о жилых домах или объектах незавершенного строительства, но и о прилегающем земельном участке, принадлежащем должнику.

"Вместе с тем, в случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника", – отмечают юристы.

Обратите внимание! С 1 апреля 2024 года размер минимальной зарплаты составляет 8000 гривен. Если у нарушителя закона о мобилизации сумма штрафа будет превышать 160 тысяч гривен и если у него нет автомобилей или денег на счетах авто, то он может потерять единственное жилье.

К тому же закон предусматривает, что нарушители не могут препятствовать проведению исполнительных действий и не допускать в свое жилище исполнителей.