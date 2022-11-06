Німеччина обурюється через нейтралітет Швейцарії: у Бундестазі заявили про небезпеку

Швейцарія відмовляється передавати Україні набої через статус нейтралітету. У Німеччині вважають таку позицію небезпечною.

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман вважає, що дії Швейцарії у випадку кризової ситуації потенційно загрожують Німеччині.

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"Німеччина більше не може – як у випадку зі швейцарськими боєприпасами для Gepard – ставити себе у залежність. Що насправді станеться, якщо Німеччина чи одна з країн НАТО зазнають нападу, а боєприпаси, вироблені у Швейцарії, не будуть доставлені через цей "нейтралітет"?", – заявила Штрак-Циммерман.

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Політикиня зазначила, що Бундесвер також отримує зі Швейцарії боєприпаси для зенітної системи Mantis, для основного озброєння бойової машини піхоти Puma і бойових літаків Tornado й Eurofighter.

З точки зору політики безпеки світ змінився з 24 лютого. Німеччина повинна негайно перевірити відповідні маршрути доставлення під час замовлення боєприпасів і змінити або скоригувати їх, якщо це необхідно, – закликала Штрак-Циммерман.

Раніше міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зверталася до швейцарської колеги Віоли Амхерд щодо реекспорту озброєння в Україну, але отримала відмову.

"Згідно з принципом закону про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військової техніки швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті", – заявили в уряді Швейцарії.

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