Германия возмущается из-за нейтралитета Швейцарии: в Бундестаге заявили об опасности
Источник:Zeit
Швейцария отказывается передавать Украине патроны из-за статуса нейтралитета. В Германии считают такую позицию опасной.
Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман считает, что действия Швейцарии в случае кризисной ситуации потенциально угрожают Германии.
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"Германия больше не может – как в случае со швейцарскими боеприпасами для Gepard – ставить себя в зависимость. Что на самом деле произойдет, если Германия или одна из стран НАТО подвергаются нападению, а боеприпасы, произведенные в Швейцарии, не будут доставлены из-за этого "нейтралитета"? ", – заявила Штрак-Циммерман.
В Германии призвали пересмотреть пути доставки оружия
Политик отметила, что Бундесвер также получает из Швейцарии боеприпасы для зенитной системы Mantis, для основного вооружения боевой машины пехоты Puma и боевых самолетов Tornado и Eurofighter.
С точки зрения политики безопасности мир изменился с 24 февраля. Германия должна немедленно проверить соответствующие маршруты доставки при заказе боеприпасов и изменить или скорректировать их, если это необходимо, – призвала Штрак-Циммерман.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обращалась к швейцарской коллеге Виоле Амхерд по поводу реэкспорта вооружения в Украину, но получила отказ.
"Согласно принципу закона о нейтралитете, Швейцария не может согласиться на запрос о передаче военной техники швейцарского происхождения Украине, пока последняя принимает участие в международном вооруженном конфликте", – заявили в правительстве Швейцарии.
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Запрет на поставку оружия от Швейцарии: что известно
- Германия передала Украине зенитные установки Gepard. Однако с ними передали боеприпасы на 60 тысяч выстрелов. Новые боеприпасы не могут передать из-за позиции Швейцарии.
- Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен пояснил, что швейцарское законодательство запрещает экспорт оружия в воюющие страны.
- В начале июня Швейцария впервые отклонила запрос правительства Германии на экспорт. Речь шла о поставках примерно 12 400 патронов швейцарского производства в танк Gepard.