В ніч проти 14 серпня було уражено нафтопереробний завод окупантів. Ідеться про Волгоградський НПЗ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про ураження нафтопереробного заводу в Росії?

У ніч проти 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі,

– вказують в Генштабі.

Там вказали, що наразі детальніші наслідки ураження уточнюються.

Волгоградський нафтопереробний завод – найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі Росії. Тут кожного року переробляють більше 15 мільйонів тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. Цей НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики російської армії.

В Генштабі наголосили на тому, що Сили оборони послідовно працюють на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у Росії та послаблення її війська. Там підкреслили, що країна-агресорка повинна "сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України".