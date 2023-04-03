Березень – рекордний місяць за втратами росіян: чи є в них ще потенціал наступати

Оборона Бахмута увійде в аннали воєнної історії як одна з найкращих, найуспішніших і найсерйозніших бойових операцій 21 століття. Навіть російський терорист Ігор Гіркін визнає, що для них це Сталінград навпаки.

У 1942–1942 роках ця битва також кипіла близько 9 місяців. Нацистська Німеччина зламала сталеві військові зуби, і почався великий контрнаступ радянських військ. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

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Перелом обов'язково буде

Як наголошує військовий експерт, Бахмут виконує стратегічне завдання з винищування особового складу противника та рештки якісної техніки, які у них ще є. Водночас недооцінювати ворога не можна.

До переломної точки ще далеко. Вона обов'язково складеться, але тоді й там, де ми цього зараз побачити не можемо,

– відзначає Черник.

Британська розвідка та аналітики ISW зауважують, що російський "великий" наступ на Донбасі провалився. Питання в тому, чи він завершився і скільки ще може тривати. Однак Черник вважає, що недоречно називати його повністю невдалим. "Все-таки Соледар вони відбили і деякі території захопили", – зазначив він.

На думку експерта, російський наступ триває з листопада минулого року, коли чисельне бойове угрупування ворога вивели з правого берега Херсонщини та зосередили на східному плацдармі. Саме з тієї хвилини вони здійснюють оперативний тиск.

Навіть сьогодні ми поки перебуваємо у положенні маневрової оборони, а противник здійснює наступальні дії. Чи він видихнувся? Однозначно так. Чи він затихає? Це дійсно так. На початку атаки були понад 120 разів на добу, зараз – до 70–75,

– зауважив військовий експерт.

Коли надійде перелом, продовжив він, передбачити неможливо. Усе може бути так, як з Харківською операцією. "Її ніхто не бачив, а вона сталася", – запевняє Петро Черник.

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Людського ресурсу ще вдосталь

У росіян ще є людський ресурс, щоб досягати свого. Ми не можемо це ігнорувати. Так, до 20 000 особового складу щомісячно кидають у бій.

За березень вже досягнутий абсолютний рекорд поза 24 тисячі. Якщо ми відштовхуємося від цифри 20 тисяч, то 4 тисячі недобору – це доволі відчутно. Це серйозна механізована бригада,

– акцентував Черник.

За його словами, цей коефіцієнт у частині їхнього винищення у нас збільшуватиметься, а у загарбників – зменшуватиметься. Але не варто забувати, що 146-мільйонна нація, якою вона була на початку війни, воює проти 35-мільйонної.

Ми пам'ятаємо, що для них солдат ніколи не мав жодної цінності. Класична "сталінщина", "жуківщина" – "тєхніку спасай", "баби єщьо наражают". На превеликий жаль, вони такі є, і такими будуть,

– констатував військовий експерт.

Для нас навпаки – кожен солдат на вагу золота, тому ми досі перебуваємо у своєрідній точці стояння. Черник переконаний, що з неї обов'язково буде вихід на нашу користь. Питання в тому, де і за яких обставин.

Що ж до якості російських військ, зауважує Черник, вона є посередньою. Найкращих ЗСУ ліквідували ще на початку цієї війни. Той 200-тисячний контингент, який вдерся в Україну минулого року, справді був підготовлений.

"Сьогодні це така собі зважена середина. У Росії завжди існував призов, тому базові навички їм прищеплені. Якими б вони не були, цю кількість людей доведеться знищити. Якщо хтось думає, що це легка прогулянка – це величезна помилка", – підсумував військовий експерт Петро Черник.

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