Окупанти самі себе знешкоджують швидкими темпами, – офіцер Нацгвардії про бої в Бахмуті

Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. Ворог намагається просуватися.

Але це просування у противника доволі специфічне – у кількості його втрат. Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко.

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Щодня росіяни зазнають величезних втрат. Ворожа армія просто утилізовує своїх мобілізованих.

"Їм треба давати премію за те, що вони самі себе знешкоджують такими темпами", – наголосив лейтенант.

Кількість живої сили не є вирішальною

Захисник акцентує, що сучасна війна дуже відрізняється від того, що ми звикли бачити у радянських фільмах про Другу світову війну.

Маємо розуміти, що під час Другої світової війни ворог втрачав сотнями тисяч на штурмах тих чи інших міст, тому що така була тактика тих диктаторів, тих кривавих маршалів, які не цінували життя людини. Вони знаходили спосіб змушувати солдатів виконувати накази,

– стверджує боєць.

По-перше, росіяни не можуть зосередити усю свою силу на разовий штурм. По-друге, це не дасть жодного результату.

У сучасній війні кількість живої сили не має вирішального значення. Так, це важливо. Але важливіше підготовленість, навченість, координація. Дуже динамічні бої відбуваються. Якщо зібрати величезну кількість живої сили, відповідно буде величезна одномоментна кількість втрат,

– зазначив лейтенант батальйону "Свобода".

Якщо вони відправляють малу групу, вона намагається просуватися, штурмувати – по ній завдають вогневого ураження. Так, вони втрачають одну кількість військових. Збільшення особового складу прямо пропорційно збільшує кількість втрат.

"Припустимо, одна наша міна може знищити 2 – 10 росіян. Якщо буде більше скупчення, вони неодноразово намагалися йти більшими з'єднаннями, то одна наша міна збільшує втрати відповідно до пропорції – скільки окупантів зосереджено на цьому клаптику", – говорить Назаренко.

Загарбникам підвезли боєприпаси

Раніше йшлося про те, що у російської армії була катастрофічна нестача боєприпасів. Українські бійці ССО наголошують, що окупантам підвезли артилерійські боєкомплекти, авіаудари на деяких напрямках стають сильнішими. Назаренко зауважив: не можна стверджувати, що у ворога був абсолютний снарядний голод. Обстріли як у Бахмуті, так і на Бахмутському напрямку не вщухали жодного дня.

Проте кратність і перевага ворога з серпня зменшилася, каже військовий, адже раніше вона була 1:3. Окупанти не мають переваги у прицільності й точності своїх ударів,

– підкреслив військовий.

Загарбники намагаються використовувати звичну тактику вогневого валу. Вони вщент руйнують місто. "За 9 місяців спроб штурму Бахмута, на жаль, дуже мало будівель вціліло. Це щоденні, щогодинні бомбардування міста, воно від цього дуже страждає", – підсумував Володимир Назаренко.

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