Оккупанты сами себя обезвреживают быстрыми темпами, – офицер Нацгвардии о боях в Бахмуте

Бахмутское направление остается одним из самых горячих на фронте. Враг пытается продвигаться.

Но это продвижение у противника довольно специфическое – в количестве его потерь. Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.

Примечательно Вагнеровцы под Бахмутом больше не могут самостоятельно выполнять задачи: кем усилили наемников

Ежедневно россияне несут огромные потери. Вражеская армия просто утилизирует своих мобилизованных.

"Им нужно давать премию за то, что они сами себя обезвреживают такими темпами", – подчеркнул лейтенант.

Количество живой силы не является решающим

Защитник акцентирует, что современная война очень отличается от того, что мы привыкли видеть в советских фильмах о Второй мировой войне.

Должны понимать, что во время Второй мировой войны враг терял сотнями тысяч на штурмах тех или иных городов, потому что такова была тактика тех диктаторов, кровавых маршалов, которые не ценили жизнь человека. Они находили способ заставлять солдат выполнять приказы,

– утверждает боец.

Во-первых, россияне не могут сосредоточить всю свою силу на разовом штурме. Во-вторых, это не даст никакого результата.

В современной войне количество живой силы не имеет решающего значения. Да, это важно. Но важнее подготовленность, обученность, координация. Очень динамичные бои происходят. Если собрать огромное количество живой силы, соответственно будет огромное одномоментное количество потерь,

– отметил лейтенант батальона "Свобода".

Если они отправляют малую группу, она пытается продвигаться, штурмовать – по ней наносят огненное поражение. Так, они теряют одно количество военных. Увеличение личного состава прямо пропорционально увеличивает количество потерь.

"Допустим, одна наша мина может уничтожить 2 – 10 россиян. Если будет больше скопления, они неоднократно пытались идти по большим соединениям, то одна наша мина увеличивает потери в соответствии с пропорцией – сколько оккупантов сосредоточено на этом клочке", – говорит Назаренко.

Захватчикам подвезли боеприпасы

Ранее речь шла о том, что у русской армии была катастрофическая нехватка боеприпасов. Украинские бойцы ССО отмечают, что оккупантам подвезли артиллерийские боекомплекты, авиаудары на некоторых направлениях становятся сильнее. Назаренко заметил: нельзя утверждать, что у врага был абсолютный снарядный голод. Обстрелы как в Бахмуте, так и на Бахмутском направлении не утихали ни дня.

Однако кратность и преимущество врага с августа уменьшилось, ведь раньше оно было 1:3, 1:5. Оккупанты не имеют преимущества в прицельности и точности своих ударов,

– подчеркнул военный.

Захватчики пытаются использовать привычную тактику огневого вала. Они полностью разрушают город. "За 9 месяцев попыток штурма Бахмута, к сожалению, очень мало зданий уцелело. Это ежедневные, ежечасные бомбардировки города, он от этого очень страдает", – подытожил Владимир Назаренко.

Последние потери врага