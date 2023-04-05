Российские террористы пытаются продвигаться ночью. Однако наши военные постоянно ведут наблюдение и уничтожают живую силу "второй армии мира".

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Как снайперы уничтожают врага вблизи Бахмута

Силы Специальных Операций обнародовали видео, на котором можно увидеть, как украинские снайперы охотятся за российским врагом. Все это происходит ночью, потому что именно тогда кипит работа.

Более 10 уничтоженных окупантов – результат работы снайперских пар ССО в районе Бахмута в течение нескольких последних дней,

– отметили в ССО.

Отмечается, что ночью захватчики пытаются продвигаться и штурмовать позиции наших воинов на Бахмутском направлении.

Однако украинские защитники постоянно ведут наблюдение, обнаруживают и уничтожают живую силу врага с разных дистанций и разным калибром.

Снайперы уничтожают российских террористов возле Бахмута: смотрите видео

Актуальные потери врага

По состоянию на 5 апреля на тот свет удалось отправить 176 240 захватчиков. За прошедшие сутки – ликвидировали 550 бойцов. Потери в технике: