Ворог формує напівкільце довкола Покровсько-Мирноградської агломерації. Він нависає з північного сходу, намагаючись зайти у місто Родинське й одночасно обійти його.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що цей населений пункт є важливим. Саме у районі Родинського проходить логістичний маршрут і є тактичні висоти.

Яка небезпека від захоплення Покровська?

У районі міста Родинське є шахти, терикони, зайнявши які можна закрити ще одну дорогу, яка йде західніше. Окрім того, ми бачимо іншу сторону цього напівкільця – з південного заходу, де є селище Котлине.

Ворог намагається атакувати цей населений пункт, зайти туди й перерізати велику трасу на Павлоград.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Якщо це станеться, то логістика буде перерізана. Вона й зараз дуже важка. Евакуювати людей з Покровська, доставляти їм все необхідне – вкрай складно, тому влада закликає до повної евакуації цивільних,

Якщо ворог досягне своєї мети, повністю переріже логістику та візьме дорогу під свій вогневий контроль, тоді Покровську й Мирнограду буде дуже важко захищатися. Окупанти зможуть перейти до штурмових дій безпосередньо щодо цих населених пунктів,

– наголосив Денис Попович.

Втрата двох таких великих міст матиме оперативно-тактичне значення. Ворог зможе просуватися у Дніпропетровську область, спробувати захоплювати у ній нові території.

Ми чуємо, що там зараз формують лінії оборони, які відповідають вимогам сучасної війни. Але варто розуміти, що будь-яка лінія оборони є гарною, доки до неї не підійде ворог.

Зауважимо, у Генштабі не підтвердили повідомлення, що Покровськ нібито оточили. Противник справді робить спроби перерізати нашу логістику. Окупанти наступають північно-східніше Покровська, але українське командування працює над посилення оборони на цьому напрямку.