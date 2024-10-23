Взяли паузу на гарячих точках: чому росіяни не можуть реалізувати головну мету на Донеччині

З наближенням зими та погіршенням погоди змінюються темпи просування ворога. В Донецькій області росіяни, ймовірно, вже не встигнуть до кінця 2024 року виконати своє оперативне завдання.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що окупанти відчувають також дефіцит живої сили, що руйнує їхні плани. Крім того, росіяни зменшили кількість штурмів на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках, адже їм напевно потрібно поповнити ресурси, зокрема особового складу.

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Перспективний напрямок взимку

Головна мета ворога на Донеччини – вийти на кордони області. Проте до кінця 2024 року їм це навряд чи вдасться.

Росіяни не продавлять Слов'янсько-Краматорсько-Дружковську агломерацію. А без цього, як зазначив військовий експерт, немає сенсу продовжувати взимку просуватись.

Тому саме через нестачу резервів та безперспективності руху цього року, принаймні взимку, по північному та північно-західному напрямку, росіяни візьмуть паузу і зменшать тиск по певних напрямках,

– пояснив він.

Також противник менше перекидатиме туди сили та засоби та перенаправлятиме їх у бік перспективного для них в зимовий період напрямку – на Покровськ.

Особливо на Південь – на лівий фланг (з боку Росії) Покровського вклинення. Це Селидове, Курахове, Времівський напрямок, Велика Новосілка, куди росіяни намагатимуться рухатись зі Старомайорського, а також Вугледарсько-Богоявленський напрямок.

Саме на цій ділянці будуть зосереджені залишки резервів, щоб виконати оперативне завдання – вихід на західні кордони Донецької області,

– відзначив полковник запасу ЗСУ.

Також, він припустив, що росіяни спробують виконати оперативне завдання – зрізати вклинення ЗСУ у так званій "Курахівській кишені".

Росіяни все, що мають, кинуть на цей напрямок, забравши ресурси з деяких позицій. Зокрема з Сіверсько-Торецького напрямку,

– підкреслив Роман Світан.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов відзначив, що просування ворога на Донеччині також пригальмувалось через географічні особливості місцевості. Противника зупинили висоти, починаючи з Воздвиженки. Йому вдалося просунутися до річки, але за нею теж є висоти – вони зупиняють штурми росіян і гальмують їхнє просування.

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