Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що на Покровському напрямку зараз перед російськими солдатами один з викликів – це географічні особливості місцевості.

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Що гальмує просування росіян

Російські солдати вперлися у висоти, починаючи з Воздвиженки, далі просунулися до річки, але за нею теж є висоти. Це, зі слів Жданова, ускладнює ситуацію для окупантів, вони зупинилися під час штурмів цих висот. Тому і гальмують сьогодні на цьому напрямку.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Проблеми росіян з підсиленням

Як пояснив військовий експерт, основний принцип наступу російських військ полягає у тому, що вони атакують по широкій лінії фронту і якщо десь вдається продавлювати оборону ЗСУ, то одразу туди вводять свої резерви.

Це свіжі частини, які перебували у другому ешелоні, вони з повним бойовим потенціалом вступають в бій, тоді, як українські війська вже на той момент виснажені. Однак нині таких резервів у російського командування немає.

Навіть в смузі дії групи військ "Центр". Є тільки особовий склад, який може поповнювати втрати. На Покровському напрямку вони не можуть наростити резерви. Посилити фронт немає ким, а ті війська, які залишились – їх не вистачає, аби розвивати успіх,

– зазначив Жданов.

Ризики для окупантів

Єдине, що можна було б зробити в цій ситуації окупантам, на думку військового експерта – це сконцентрувати зусилля на певній маленькій ділянці, утворити там угруповання і нарощувати зусилля методом протискування українських військ з поступовим введенням в бій другого ешелону, оперативного резерву.

Однак є ризик для російського командування, бо на тих ділянках, де росіяни зупиняться та перейдуть до оборони, ЗСУ можуть піти в контратаки. Це може принести українським військам певний успіх. Тому ситуація для російських солдатів тут патова,

– вважає Жданов.

Військовий експерт припустив, що в російському генштабі розуміють цей ризик. Тому росіяни як вміють – так і давлять тим, чим є. Роблять це на широкій полосі в надії виявити слабке місце ЗСУ і почати розвивати успіх на тій ділянці. Але в ЗСУ є досвід, як діяти в такій ситуації. Крім того, нині в них вистачає сил та засобів, аби відбиватися від російської навали.

В українському Генштабі повідомили, що за минулу добу станом на 22 жовтня на Покровському напрямку ЗСУ відбили 46 наступальних і штурмових дій агресора поблизу Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Противник активно застосовував авіацію.