Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что на Покровском направлении сейчас перед российскими солдатами один из вызовов – это географические особенности местности.

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Что тормозит продвижение россиян

Российские солдаты уперлись в высоты, начиная с Воздвиженки, дальше продвинулись к реке, но за ней тоже есть высоты. Это, по словам Жданова, усложняет ситуацию для оккупантов, они остановились во время штурмов этих высот. Поэтому и тормозят сегодня на этом направлении.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Проблемы россиян с усилением

Как пояснил военный эксперт, основной принцип наступления российских войск заключается в том, что они атакуют по широкой линии фронта и если где-то удается продавливать оборону ВСУ, то сразу туда вводят свои резервы.

Это свежие части, которые находились во втором эшелоне, они с полным боевым потенциалом вступают в бой, тогда, как украинские войска уже на тот момент истощены. Однако сейчас таких резервов у российского командования нет.

Даже в полосе действия группы войск "Центр". Есть только личный состав, который может пополнять потери. На Покровском направлении они не могут нарастить резервы. Усилить фронт некем, а те войска, которые остались – их не хватает, чтобы развивать успех,

– отметил Жданов.

Риски для оккупантов

Единственное, что можно было бы сделать в этой ситуации оккупантам, по мнению военного эксперта – это сконцентрировать усилия на определенном маленьком участке, создать там группировку и наращивать усилия методом противодействия украинских войск с постепенным введением в бой второго эшелона, оперативного резерва.

Однако есть риск для российского командования, потому что на тех участках, где россияне остановятся и перейдут к обороне, ВСУ могут пойти в контратаки. Это может принести украинским войскам определенный успех. Поэтому ситуация для российских солдат здесь патовая,

– считает Жданов.

Военный эксперт предположил, что в российском генштабе понимают этот риск. Поэтому россияне как умеют – так и давят тем, чем есть. Делают это на широкой полосе в надежде выявить слабое место ВСУ и начать развивать успех на том участке. Но у ВСУ есть опыт, как действовать в такой ситуации. Кроме того, сейчас у них хватает сил и средств, чтобы отбиваться от российского нашествия.

В украинском Генштабе сообщили, что за минувшие сутки по состоянию на 22 октября на Покровском направлении ВСУ отбили 46 наступательных и штурмовых действий агрессора вблизи Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. Противник активно применял авиацию.