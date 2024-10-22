Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Также противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара, а также 82 авиаудара, совершил более четырех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 154 – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, в целом произошло три боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Возле Липцов были бои: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло пять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Зеленого Гая, Вишневого и Лозовой.

Какова ситуация возле Петропавловки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться неподалеку Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Торского и Тернов.

Россияне атаковали возле Грековки: смотрите на карте

Осуществляя бомбардировки на Северском направлении, противник атаковал трижды, Верхнекаменское, Переездное и Белогоровку.

Верхнекаменское пытались атаковать россияне: смотрите на карте

При поддержке авиации на Краматорском направлении оккупанты атаковали Часов Яр. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку Торецка и Щербиновки.

ВСУ отбили атаку под Торецком: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отражали 46 наступательных и штурмовых действий агрессора вблизи Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. Противник активно применял авиацию.

Под Селидово враг пытался двигаться: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак в районах Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Катериновки, Звездного, Острого и Антоновки.

Какая ситуация в районе Горняка: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил 12 атак наших позиций в направлении Богоявленки, Новоукраинки и Золотого.

У Богоявленки россияне также пытались атаковать: смотрите на карте

За прошедшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции были атакованы неподалеку Малой Токмачки.

Украинские позиции атаковали возле Малой Токмачки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении наши защитники отбили четыре штурма, противник успеха не имел.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по Курской области 41 авиаудар, применив 68 управляемых авиабомб, к тому же совершил 260 обстрелов районов населенных пунктов.