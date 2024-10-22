Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Також противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, а також 82 авіаудари, здійснив більш як чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 154 – із реактивних систем залпового вогню.

До теми ЗСУ "мінуснули" понад 1 тисячу окупантів, танки, РСЗВ та артсистеми: втрати ворога 22 жовтня

Що відбувається на Сході України

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

Біля Липців були бої: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося п'ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Зеленого Гаю, Вишневого та Лозової.

Яка ситуація біля Петропавлівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись неподалік Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Торського та Тернів.

Росіяни атакували біля Греківки: дивіться на карті

Здійснюючи бомбардування на Сіверському напрямку, противник атакував тричі, Верхньокам'янське, Переїзне та Білогорівку.

Верхньокам'янське намагалися атакувати росіяни: дивіться на карті

За підтримки авіації на Краматорському напрямку окупанти атакували Часів Яр. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька та Щербинівки.

ЗСУ відбили атаку під Торецьком: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 наступальних і штурмових дій агресора поблизу Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Противник активно застосовував авіацію.

Під Селидовим ворог намагався рухатися: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак в районах Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки, Зоряного, Гострого та Антонівки.

Яка ситуація в районі Гірника: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 12 атак наших позицій в напрямку Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого.

Біля Богоявленки росіяни також намагалися атакувати: дивіться на карті

За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції були атаковані неподалік Малої Токмачки.

Українські позиції атакували біля Малої Токмачки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили чотири штурми, противник успіху не мав.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав по Курщині 41 авіаудар, застосувавши 68 керованих авіабомб, до того ж здійснив 260 обстрілів районів населених пунктів.