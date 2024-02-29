Завдання Путіна не змінилося: генерал армії у відставці назвав найнебезпечніші напрямки

Російський диктатор готується до "виборів", які заплановані на березень 2024 року. До цього часу він вимагає від своєї армії продемонструвати успіхи на фронті.

Владімір Путін не змінив свою мету й хоче повністю захопити Донецьку та Луганську області. Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що саме з "виборами" пов'язаний наказ очільника Кремля провести низку наступальних операцій на різних напрямках.

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Які напрямки є ключовими для ворога

Наразі мовиться про кілька основних позицій – це Куп'янськ, Сватове, Кремінна, Лиман, Бахмут. Також окупанти хочуть далі розгортати наступ в районі Авдіївки для того, щоб повністю захопити Донеччину.

Зрозуміло, що ворог рухатиметься у бік Роботиного, в напрямку Запоріжжя, щоб не дати нам тримати фланги, особливо там, де ми пройшли мінні поля, "зуби дракона" і три російські укріпрайони. Таке завдання стоїть перед виборами,

– зауважив Микола Маломуж.

Зараз відбувається формування іміджу Путіна перед виборами. Суспільство має не надто піднесений настрій, зважаючи на втрати, яких зазнала Росія у війні. Тож, посилюючи наступ, очільник Кремля сподівається підняти дух населення. Натомість ми бачимо, що Україна далі завдає ворогу величезних втрат у техніці та живій силі.

Україна справді відступила на деяких ділянках, але мовиться про невеликі населені пункти, поля і лісосмуги. Проте ЗСУ виконують одне зі стратегічних завдань – максимально знищують резерви противника. Щобільше, з деяких ділянок навіть вдається вибити росіян.

Чому для Росії важливе захоплення Роботиного

Біля Роботиного справді дуже складна ситуація. Ворог передбачив, що Україна планувала операцію з перекриття східного логістичного коридору для запорізького та херсонського угруповання росіян. Адже цим коридором йде значна частина загальної кількості боєприпасів, техніки, вогневих засобів і живої сили противника.

Через Керченський міст йде тільки 1/3 всього постачання. Тому для росіян критично важливо захопити ці населені пункти. Щодо логістики, то Україна далекобійними засобами, ракетними системи повністю дістає до залізниці, шляхів сполучення в напрямку Роботиного й далі до Токмака,

– підкреслив генерал армії у відставці.

На ці напрямки росіяни кинули додаткові спецпідрозділи. Україна їх знищує, завдає контрударів. Також важливо проводити неочікувані операції, бити з флангів і з тилу. Має бути комплекс дій, щоб не дати можливості окупантам провести наступ на Роботине.

Війна потребує нестандартних рішень

Росія перекидає на фронт спецпідрозділи, штурмові бригади, тому Україні також треба посилювати позиції. Українське командування, ймовірно, розглядає варіант зміни тактики, а, можливо, й стратегії. Про це вже заявляв Олександр Сирський, коли тільки прийняв нову посаду. Отримавши зброю і техніку, Україна зможе планувати стратегічні операції для звільнення наших територій.

Треба діяти нестандартно, тобто не тільки фронтова оборона, але й рейди, удари з флангів, які будуть неочікуваними для ворога. Це його дезорієнтує та не дозволить провести заплановані операції,

– додав Маломуж.

Наприклад, під час оборони Авдіївки певні удари з тилу та флангів могли б у перспективі змінити ситуацію. Такі дії під силу для бійців ССО, але, можливо, для їхнього виконання просто не вистачило засобів. Залишається сподіватися, що отримавши зброю, Україна зможе їх реалізувати.

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