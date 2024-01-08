Кілька способів: боєць розповів, яку тактику застосовують ЗСУ проти ворожого вогню на фронті

Росіяни діють на полі бою за звичним та прийнятним для них сценарієм. Завдяки своїй живій силі вони визначають передові позиції, вогневі точки українських сил. Окупанти посилають під вогонь свій особовий склад, який має "виявити" розташування ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко, зазначивши, що українські захисники знайшли можливості протистояти таким діям ворога. Робота наших бійців приносить результат на фронті.

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Доводиться здійснювати маневри

Позиції українських військових визначаються росіянами саме у такий спосіб, адже коли до розташування наших бійців наближається група противника, вони мають відкрити вогонь.

Після цього ворог намагається спрямувати на наші передові позиції масований артилерійський обстріл, а також ударні засоби БпЛА, зокрема FPV-дрони.

Водночас противник робить спроби взяти під контроль шляхи сполучення, по яких має підійти до на наших позицій резерв. Окупанти перекривають ці шляхи завдяки системам реактивного вогню типу "Град", а також ударним FPV-дронам.

У такий спосіб противник намагається, використовуючи об'єднаний вплив, тиснути на наші позиції. А в цей час підступає їхній ударно-штормовий потенціал.

"Наші хлопці відбивають першу, другу, третю, четверту атаки, і п'ята штурмова група, якщо їй не протидіяти, опиниться в наших траншеях. Це відбувається переважно через те, що потужності ворога в рази більше. Внаслідок цього силам оборони доводиться здійснювати маневри для того, щоб зайняти іншу позицію, зберегти особовий склад і відбиватися далі", – пояснив військовий.

Потужна робота Сил оборони

Для протидії ворогу вживаються вичерпні кроки та способи для того, щоб:

позбавити можливості ефективно діяти засоби БпЛА противника в повітрі. Це засоби радіоелектронної розвідки та боротьби;

в повітрі. Це засоби радіоелектронної розвідки та боротьби; нейтралізувати артилерію противника, для чого впроваджується надійна контрбатарейна боротьба , коли наші гармати працюють проти ворожих гармат, систем реактивного вогню. Маємо якщо не знищити, то хоча б зробити так, щоб ворожа гармата перестала стріляти, переїхала в інше місце;

, коли наші гармати працюють проти ворожих гармат, систем реактивного вогню. Маємо якщо не знищити, то хоча б зробити так, щоб ворожа гармата перестала стріляти, переїхала в інше місце; ліквідувати особовий склад противника, його штурмові групи, а також причіпні гармати, міномети, системи реактивного вогню типу "Град", самохідні артилерійські установки тощо. Це забезпечує наша аерокпонента – як розвідувальна, що дає можливість "бачити" в режимі реального часу противника, так і ударна, зокрема FPV-дрони.

"Ця об'єднана потужна робота Сил оборони дає нам можливість утримувати позитивну динаміку і тактичну перевагу на своєму боці. А противник, який має більше сил та засобів, не дістає бажаного тактичного результату і тактичних успіхів на полі бою", – наголосив Юрій Федоренко.

Ситуація на фронті