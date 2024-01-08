Несколько способов: боец рассказал, какую тактику применяют ВСУ против вражеского огня на фронте

Россияне действуют на поле боя по привычному и приемлемому для них сценарию. Благодаря своей живой силе, они определяют передовые позиции, огневые точки украинских сил. Оккупанты посылают под огонь свой личный состав, который должен "обнаружить" расположение ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что украинские защитники нашли возможности противостоять таким действиям врага. Работа наших бойцов дает результат на фронте.

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Приходится совершать маневры

Позиции украинских военных определяются россиянами именно так, ведь когда к расположению наших бойцов приближается группа противника, они должны открыть огонь.

После этого враг пытается направить на наши передовые позиции массированный артиллерийский обстрел, а также ударные средства БПЛА, в частности FPV-дроны.

В то же время противник делает попытки взять под контроль пути сообщения, по которым должен подойти к нашим позициям резерв. Оккупанты перекрывают эти пути благодаря системам реактивного огня типа "Град", а также ударным FPV-дронам.

Таким образом противник пытается, используя объединенное влияние, давить на наши позиции. А в это время подходит их ударно-штормовой потенциал.

"Наши ребята отбивают первую, вторую, третью, четвертую атаки, и пятая штурмовая группа, если ей не противодействовать, окажется в наших траншеях. Это происходит преимущественно из-за того, что мощь врага в разы больше. В результате Силам обороны приходится совершать маневры для того, чтобы занять другую позицию, сохранить личный состав и отбиваться дальше", – объяснил военный.

Мощная работа Сил обороны

Для противодействия врагу предпринимаются исчерпывающие шаги и способы:

лишить возможности эффективно действовать средства БПЛА противника в воздухе. Это средства радиоэлектронной разведки и борьбы;

в воздухе. Это средства радиоэлектронной разведки и борьбы; нейтрализовать артиллерию противника, для чего внедряется надежная контрбатарейная борьба, когда наши пушки работают против вражеских орудий, систем реактивного огня. Мы должны если не уничтожить, то хотя бы сделать так, чтобы вражеское орудие перестало стрелять, переехала в другое место;

когда наши пушки работают против вражеских орудий, систем реактивного огня. Мы должны если не уничтожить, то хотя бы сделать так, чтобы вражеское орудие перестало стрелять, переехала в другое место; ликвидировать личный состав противника, его штурмовые группы, а также прицепные пушки, минометы, системы реактивного огня типа "Град", самоходные артиллерийские установки. Это обеспечивает наша аэрокпонента – как разведывательная, дающая возможность "видеть" в режиме реального времени противника, так и ударная, в частности FPV-дроны.

"Эта объединенная мощная работа Сил обороны дает нам возможность удерживать положительную динамику и тактическое преимущество на своей стороне. А противник, имеющий больше сил и средств, не получает желаемого тактического результата и тактических успехов на поле боя", – подчеркнул Юрий Федоренко.

Ситуация на фронте