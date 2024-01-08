Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко, зазначивши, що українські захисники знайшли можливості протистояти таким діям ворога. Робота наших бійців приносить результат на фронті.

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Доводиться здійснювати маневри

Позиції українських військових визначаються росіянами саме у такий спосіб, адже коли до розташування наших бійців наближається група противника, вони мають відкрити вогонь.

Після цього ворог намагається спрямувати на наші передові позиції масований артилерійський обстріл, а також ударні засоби БпЛА, зокрема FPV-дрони.

Водночас противник робить спроби взяти під контроль шляхи сполучення, по яких має підійти до на наших позицій резерв. Окупанти перекривають ці шляхи завдяки системам реактивного вогню типу "Град", а також ударним FPV-дронам.

У такий спосіб противник намагається, використовуючи об'єднаний вплив, тиснути на наші позиції. А в цей час підступає їхній ударно-штормовий потенціал.

"Наші хлопці відбивають першу, другу, третю, четверту атаки, і п'ята штурмова група, якщо їй не протидіяти, опиниться в наших траншеях. Це відбувається переважно через те, що потужності ворога в рази більше. Внаслідок цього силам оборони доводиться здійснювати маневри для того, щоб зайняти іншу позицію, зберегти особовий склад і відбиватися далі", – пояснив військовий.

Потужна робота Сил оборони

Для протидії ворогу вживаються вичерпні кроки та способи для того, щоб:

позбавити можливості ефективно діяти засоби БпЛА противника в повітрі. Це засоби радіоелектронної розвідки та боротьби;

в повітрі. Це засоби радіоелектронної розвідки та боротьби; нейтралізувати артилерію противника, для чого впроваджується надійна контрбатарейна боротьба , коли наші гармати працюють проти ворожих гармат, систем реактивного вогню. Маємо якщо не знищити, то хоча б зробити так, щоб ворожа гармата перестала стріляти, переїхала в інше місце;

, коли наші гармати працюють проти ворожих гармат, систем реактивного вогню. Маємо якщо не знищити, то хоча б зробити так, щоб ворожа гармата перестала стріляти, переїхала в інше місце; ліквідувати особовий склад противника, його штурмові групи, а також причіпні гармати, міномети, системи реактивного вогню типу "Град", самохідні артилерійські установки тощо. Це забезпечує наша аерокпонента – як розвідувальна, що дає можливість "бачити" в режимі реального часу противника, так і ударна, зокрема FPV-дрони.

"Ця об'єднана потужна робота Сил оборони дає нам можливість утримувати позитивну динаміку і тактичну перевагу на своєму боці. А противник, який має більше сил та засобів, не дістає бажаного тактичного результату і тактичних успіхів на полі бою", – наголосив Юрій Федоренко.

Ситуація на фронті