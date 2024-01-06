Захватчики таким образом усиливают разведку. Это 24 Каналу отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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Враг усиливает разведку

Наталья Гуменюк отметила, что россияне усиливают разведку. В частности, так называемую разведку боем. За прошедшие сутки наблюдали чрезвычайную активность беспилотников разведывательного типа. Были уничтожены два SuperCam, два "Мерлина" и "Орлан" в Херсонской и Николаевской областях. Враг пытается разведывать системы ПВО.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне выпустили противорадиолокационные ракеты Х-31, потерявшие свою боеспособность в воздухе. Они тоже были скоординированы для обнаруживания систем противовоздушной обороны, пытались уничтожить эти комплексы.

Оккупанты уже не впервые запускают цель, состоящую из двух дронов. Маршрут, по которому они следовали, свидетельствует о разведке срабатывания систем ПВО и их наличия на пути следования баражирующих снарядов.

С нашей стороны было отработано на 100%. В Николаевской области один из "Шахедов" был уничтожен. Далее отслеживали его маневры на другом дроне. Сам замысел врага мы отследили тщательно. Наши коллеги сбили и в Хмельницкой области,

– рассказала она.

Оккупанты пытаются истощить нашу ПВО

Сейчас захватчики пытаются бить и в промышленную инфраструктуру нашего государства. Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины объяснила, что враг пытается истощить системы ПВО. В частности, путем выманивания максимального количества ракет, которые отрабатывались с нашей стороны.

Также совершенно не исключено, что они пытаются максимально навредить экономике страны, чтобы не было поддержки фронта. Кроме того, еще остается компонент их поиска систем ПВО перед предстоящими атаками,

– добавила Гуменюк.

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